காசி தமிழ்ச் சங்கமம்: சென்னை, கோவை, கன்னியாகுமரியிலிருந்து சிறப்பு ரயில்கள்
காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்காக சென்னை, கன்னியாகுமரி மற்றும் கோவை நிலையங்களில் இருந்து டிசம்பரில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
பிரதிப் படம்
காசி தமிழ்ச் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்காக சென்னை, கன்னியாகுமரி மற்றும் கோவை நிலையங்களில் இருந்து டிசம்பரில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: காசியில் நடைபெறும் ‘காசி தமிழ்ச் சங்கமம் 5.0’ நிகழ்ச்சியை முன்னிட்டு, சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்பட உள்ளன. அதன்படி, சென்னை சென்ட்ரலில் இருந்து டிச.2-ஆம் தேதி அதிகாலை 4.15 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06049) டிச.3-ஆம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு பனாரஸ் நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் பனாரஸ் நிலையத்திலிருந்து டிச. 7-ஆம் தேதி இரவு 10.30 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06050) டிச.9-ஆம் தேதி மாலை 4.15 மணிக்கு சென்னை நிலையத்தை வந்தடையும்.
கன்னியாகுமரியிலிருந்து டிச. 3-ஆம் தேதி பிற்பகல் 2.30 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06051) டிச.5-ஆம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு பனாரஸ் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமாா்க்கத்தில் பனாரஸிலிருந்து டிச.9-ஆம் தேதி புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06052) டிச.12-ஆம் தேதி காலை 6.30 மணிக்கு கன்னியாகுமரியைச் சென்றடையும்.
கோவையில் இருந்து டிச. 5-ஆம் தேதி மாலை 6 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06053) டிச. 7-ஆம் தேதி இரவு 8 மணிக்கு பனாரஸ் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமாா்க்கத்தில் பனாரஸ் நிலையத்திலிருந்து டிச. 11-ஆம் தேதி 10.30 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06054) டிச. 14-ஆம் தேதி நள்ளிரவு 1 மணிக்கு கோவை வந்தடையும்.
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