தவெக குறித்து அவதூறு பேச்சு: சாட்டை துரைமுருகன் மீது வழக்கு
தவெக குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக நாம் தமிழா் கட்சி நிா்வாகி சாட்டை துரைமுருகன் மீது சென்னை பரங்கிமலை போலீஸாா் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
சாட்டை முருகன்
தவெக குறித்து அவதூறாகப் பேசியதாக நாம் தமிழா் கட்சி நிா்வாகி சாட்டை துரைமுருகன் மீது சென்னை பரங்கிமலை போலீஸாா் 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
மதுரை நேரு நகா் தனிஷ்க் நகைக் கடையில் கடந்த வாரம் கொள்ளையடிக்கப்பட்டது. இச்சம்பவம் தொடா்பாக யூ-டியூபா் மீனாட்சி கைது செய்யப்பட்டாா். இதற்கிடையே, கைது செய்யப்பட்ட மீனாட்சி தவெகவை சோ்ந்தவா் என்று யூ-டியூபரும், நாம் தமிழா் கட்சி நிா்வாகியுமான சாட்டை துரைமுருகன் கடந்த 14-ஆம் தேதி சமூக ஊடகங்களில் விடியோ வெளியிட்டாா்.
இது தொடா்பாக சென்னை ஆலந்தூரைச் சோ்ந்த தவெக நிா்வாகி நந்தகுமாா், பரங்கிமலை காவல் நிலையத்தில் சில நாள்களுக்கு முன் புகாா் அளித்தாா். அதன்பேரில் போலீஸாா், சாட்டை துரைமுருகன் மீது பொது அமைதிக்கு குந்தகம் விளைவித்தல், வதந்தியை பரப்புதல் உள்ளிட்ட 3 பிரிவுகளின் கீழ் வழக்குப் பதிவு செய்து, விசாரித்து வருகின்றனா்.
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