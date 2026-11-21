மேட்டூர் அணை நீர்வரத்து: நவ. 21 நிலவரம்!
மேட்டூர் அணை நிலவரம் தொடர்பாக...
மேட்டூர் அணை - கோப்புப் படம்
மேட்டூா் அணைக்கு நீா்வரத்து விநாடிக்கு 1,119 கன அடியாக அதிகரித்துள்ளது.
மேட்டூர் அணைக்கு இன்று (நவ. 21) காலை 8 மணி நிலவரப்படி நீர்வரத்து 2-ஆவது நாளாக 1,119 கன அடியாக நீடிக்கிறது.
காவிரி டெல்டா பாசனம், குடிநீருக்காக அணை, சுரங்க மின் நிலையம் வழியாக வினாடிக்கு 1,000 கனஅடி வீதம் தண்ணீர் திறக்கப்பட்டு வருகிறது.
அணையின் நீர்மட்டம் 3-ஆவது நாளாக 61.53 கன அடியாக உள்ளது. அணையின் நீர் இருப்பு 25.84 டிஎம்சி-ஆக உள்ளது.
Summary
Water Inflow to Mettur Dam
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