சிதம்பரம் அருகே விவசாயியை கடித்த முதலையைப் பிடித்த வனத்துறை!
நள்ளிரவில் விவசாயியை கடித்த முதலையைப் பிடித்த வனத்துறையினர்.
விவசாயியை கடித்த முதலையைப் பிடித்த வனத்துறையினர். - படம்: தினமணி
சிதம்பரம்: சிதம்பரம் அருகே சனிக்கிழமை நள்ளிரவு குடியிருப்பு பகுதியில் புகுந்து வீட்டிற்கு வெளியே இருந்த விவசாயி ஒருவரை கடித்ததால் அவர் காயம் அடைந்தார். இதனை அறிந்த வனத்துறையினர், விரைந்து வந்து முதலையை மீட்டனர்.
கடலூர் மாவட்டம் சிதம்பரம் அருகே குமராட்சி கோப்பாடி கிராமத்தில் உள்ள தனது வீட்டில் தூங்கிக்கொண்டிருந்த பூராசாமி மகன் இளவரசன் (42), வீட்டின் வெளியே நாய் ஒன்று தொடர்ந்து குரைப்பதைக் கேட்டார். அந்தச் சப்தத்தைக் கேட்டு விழித்த அவர், என்ன நடக்கிறது என்று பார்ப்பதற்காக வீட்டை விட்டு வெளியே வந்தார்.
அப்போது, வீட்டின் வெளியே இருந்த முதலை ஒன்று திடீரென அவரைத் தாக்கியது. அது அவரது இடது தொடையைக் கடித்து இழுத்ததில், அவருக்குச் சிறு காயம் ஏற்பட்டது. அவர் உடனடியாக உதவி கேட்டு அலறினார். அவரது அலறல் சத்தத்தைக் கேட்டு, அருகில் இருந்தவர்கள் அங்கு விரைந்து வந்து, வனத்துறைக்குத் தகவல் தெரிவித்தனர்.
தகவலின் பேரில், வனத்துறை பணியாளர்கள் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்தனர். உள்ளூர் மக்களின் உதவியுடன், சுமார் 9 அடி நீளமும் 300 கிலோவுக்கும் அதிகமான எடையும் கொண்ட அந்த முதலை பாதுகாப்பாகப் பிடிக்கப்பட்டது.
பூரசாமியின் மகனான 42 வயதுடைய இளவரசன் காயமடைந்த நிலையில், அவர் சிதம்பரம் அரசு மருத்துவமனைக்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டார். அங்கு அவருக்கு வெளிநோயாளி பிரிவில் சிகிச்சை அளிக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, மீட்கப்பட்ட அந்த முதலை, சிதம்பரத்திற்கு அருகிலுள்ள வக்கரமாரி ஏரியில் வனத்துறையினரால் பாதுகாப்பாக விடுவிக்கப்பட்டது.
Summary
Near Chidambaram, a farmer was injured after an animal entered a residential area around midnight on Saturday and bit him while he was outside his house.
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