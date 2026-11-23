தங்கம் விலை உயர்வு - இன்றைய விலை நிலவரம்(நவ.23)!
வாரத்தின் முதல் வர்த்தக நாளான இன்று (நவ.23) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை நிலவரம் பற்றி...
இன்றைய தங்கம், வெள்ளி நிலவரம்! - கோப்புப்படம்
வாரத்தின் முதல் வர்த்தக நாளான இன்று (நவ.23) ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை அதிரடியாக உயர்ந்துள்ளது.
அதன்படி, சென்னையில் இன்று 22 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை கிராமுக்கு ரூ.135 உயர்ந்து, ஒரு கிராம் ரூ.11,600-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
சவரனுக்கு ரூ.1,080 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் (8 கிராம்) தங்கம் ரூ.92,800-க்கு விற்பனையாகிறது.
இதேபோல, 18 காரட் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையும் கிராமுக்கு ரூ.165 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ரூ.9,495-க்கும், சவரனுக்கு ரூ.1,320 உயர்ந்து ஒரு சவரன் ரூ.75,960-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.
தங்கம் விலை உயர்ந்துள்ள போதிலும், வெள்ளி விலையில் இன்று எந்த மாற்றமும் ஏற்படாமல் நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது.
அதன்படி, ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.175-க்கும், ஒரு கிலோ பார் வெள்ளி ரூ.1,75,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்பட்டு வருகிறது. கடந்த சில நாட்களாக குறைந்து வந்த தங்கம் விலை, இன்று வாரத் தொடக்கத்திலேயே கணிசமான உயர்வைப் பதிவு செய்துள்ளது.
Summary
The price of ornamental gold has surged sharply today (Nov. 23), the first trading day of the week.
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