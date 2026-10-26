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தங்கம் விலை உயர்வு! இன்றைய நிலவரம் (அக். 26)

சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்திருப்பது பற்றி.....

Gold and Silver Price

தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Updated On :

வாரத்தின் முதல்நாளான இன்று(அக்.26) சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை உயந்துள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

இதன்படி, சென்னையில் ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை சவரனுக்கு ரூ. 120 உயர்ந்து, ஒரு சவரன் ரூ. 1,04,680-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. இதன் தொடர்ச்சியாக, கிராமுக்கு ரூ. 15 உயர்ந்து ஒரு கிராம் ஆபரணத் தங்கம் ரூ. 13,085-க்கு விற்பனையாகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

ஆபரணத் தங்கத்தின் விலை உயர்ந்தபோதிலும், வெள்ளி விலையில் இன்று எந்தவித மாற்றமும் இன்றி நேற்றைய விலையிலேயே நீடிக்கிறது. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ.220க்கும், ஒரு கிலோ ரூ.2,20,000 க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

சர்வதேச சந்தையில் நிலவும் பொருளாதார மாற்றங்கள் மற்றும் உலகளாவிய அரசியல் பதற்றங்கள் காரணமாகத் தங்கத்தின் விலையில் இந்த உயர்வு ஏற்பட்டுள்ளது.

கடந்த வாரம் வரை தங்கம் விலை சரிவைச் சந்தித்து வந்த நிலையில், வாரத்தின் தொடக்க நாளிலேயே மீண்டும் விலை உயர்ந்துள்ளதால் நகைப் பிரியர்களும் முதலீட்டாளர்களும் வர்த்தகத்தை உன்னிப்பாகக் கவனித்து வருகின்றனர்.

Summary

Gold prices in Chennai have risen today (Oct 26), marking the first day of the week.

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