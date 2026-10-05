The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
சாலைத் திட்ட ஊழல் குற்றச்சாட்டு: ஞானேஷ் குமாருக்கு எதிராக விசாரணை: கேரள அரசு உத்தரவு!தொகுதிப் பங்கீட்டைவிட வெற்றியே முக்கியம்: அகிலேஷ் யாதவ் திட்டவட்டம்!தயார் நிலையில் காய்ச்சல் வார்டுகள்: மருத்துவமனைகளுக்கு மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறை உத்தரவுஜிஎஸ்டி அதிகாரிகளுக்கு கைது அதிகாரம் நீக்கம்? அக். 7 கவுன்சில் கூட்டத்தில் பரிசீலிக்க வாய்ப்பு!

தங்கம், வெள்ளி விலை இன்றைய நிலவரம் (அக். 05)

சென்னையில் இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலை நிலவரம் பற்றி...

Gold and Silver Price

தங்கம் விலை - கோப்புப்படம்

Published On :

சென்னையில் தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகளில் எந்தவித மாற்றமும்மின்றி நிலையாக விற்பனை செய்யப்படுவது மக்களிடையே மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

இன்றைய தங்கம் விலை

அதன்படி, சென்னையில் இன்று ஆபரணத் தங்கத்தின் விலையில் மாற்றமின்றி, ஒரு சவரன் ரூ. 1,09,400-க்கு விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அதேபோல, ஒரு கிராம் தங்கம் ரூ. 13,675-க்கு விற்பனை ஆகிறது.

இன்றைய வெள்ளி விலை

இதேபோல், வெள்ளி விலையிலும் எந்த மாற்றமும் செய்யப்படவில்லை. ஒரு கிராம் வெள்ளி ரூ. 245-க்கும், ஒரு கிலோ வெள்ளி ரூ. 2,45,000-க்கும் விற்பனை செய்யப்படுகிறது.

வாரத்தின் முதல் நாளான இன்று தங்கம் மற்றும் வெள்ளி விலைகள் உயராமல் பழைய விலையிலேயே நீடிப்பது நகை வாங்குவோர் மற்றும் பொதுமக்களுக்கு நிம்மதியை அளித்துள்ளது.

Summary

"The fact that gold and silver prices are being sold steadily without any change in Chennai has brought happiness among the public."

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

என்ன, இன்று தங்கம் வாங்க நல்ல நாளா? எப்படி?

என்ன, இன்று தங்கம் வாங்க நல்ல நாளா? எப்படி?

தங்கம் விலை உயர்வு! வெள்ளி?

தங்கம் விலை உயர்வு! வெள்ளி?

தங்கம் விலை உயர்வு! எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை உயர்வு! எவ்வளவு தெரியுமா?

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி விலை? - செப். 7 விலை நிலவரம்!

தங்கம் விலை குறைவு! வெள்ளி விலை? - செப். 7 விலை நிலவரம்!

விடியோக்கள்

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

”எந்த துண்டுச்சீட்டும் வரவில்லை!” பேரவைத் தலைவர் ஜேசிடி பிரபாகர் | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

CM Bro! சிங்கப்பெண் அதிரடிப்படை எங்கே? மு.க. ஸ்டாலின் அடுக்கிய குற்றச்சாட்டுகள்! | DMK | TVK

FOLLOW US

ON GOOGLE DISCOVER