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ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு விருந்து அளிக்கிறார் முதல்வர் விஜய்!

ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் விஜய் விருந்தளிப்பது குறித்து...

CM Vijay

முதல்வர் விஜய் - கோப்புப் படம்

Published On :

ஆசிய விளையாட்டில் பதக்கம் வென்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் விஜய் விருந்து அளிக்கவுள்ளதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

ஜப்பானில் உள்ள அய்சி மாகாணத்தின் நகோயா நகரில் கடந்த செப்டம்பா் 19-ஆம் தேதியில் 20 ஆவது ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகள் தொடங்கின. 16 நாள்கள் நடைபெற்ற இந்தப் போட்டிகளில் 46 நாடுகளில் இருந்து சுமாா் 11,000 வீரா், வீராங்கனைகள் பங்கேற்றனா்.

43 விளையாட்டுகளில் 469 பிரிவுகளில் பந்தயங்களும் நடத்தப்பட்டன. அதில் வென்றவா்களுக்கு 483 தங்கம், 483 வெள்ளி, 654 வெண்கலப் பதக்கங்கள் வழங்கப்பட்டன. போட்டியின் வரலாற்றில் இதுவரை இல்லாத எண்ணிக்கையாக, இந்த முறை சுமாா் 350 சாதனைகள் நிகழ்த்தப்பட்டுள்ளன.

போட்டியில் இந்தியா 21 தங்கம், 27 வெள்ளி, 37 வெண்கலம் என, மொத்தமாக 85 பதக்கங்களுடன் 4-ஆம் இடம்பிடித்து நிறைவு செய்தது.

மேலும், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு அரசு சார்பில் பரிசுத் தொகையும் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்கள் வென்ற தமிழக வீரர், வீராங்கனைகளை முதல்வர் விஜய் விரைவில் சந்திக்கவிருப்பதாகவும், அவர்களுக்கு விருந்தளிக்க ஏற்பாடு செய்யப்படவிருப்பதாகவும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா தெரிவித்துள்ளார்.

Summary

CM Vijay is hosting a banquet for the medal-winning athletes from Tamilnadu at the Asian Games

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