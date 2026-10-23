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பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் பதக்கங்களை வென்ற வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் வாழ்த்து

பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பதக்கங்களை வென்ற வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்து குறித்து...

CM Vijay

முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் - கோப்புப் படம்

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ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பதக்கங்களை வென்ற தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த வீரர் மற்றும் வீராங்கனைகளுக்கு முதல்வர் ச. ஜோசப் விஜய் வாழ்த்துத் தெரிவித்துள்ளார்.

இது தொடர்பாக அவர் சமூக வலைதள பக்க பதிவில்,

ஜப்பானில் நடைபெற்றுவரும் 5-வது பாரா ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில், பேட்மிண்டன் விளையாட்டில், ஆண்கள் ஒற்றையர்

எஸ்எல்4 பிரிவில் தங்கப் பதக்கம் வென்ற வீரர் நவீன் சிவகுமார் அவர்களுக்கும், பெண்கள் ஒற்றையர் எஸ்யு5 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற வீராங்கனை துளசிமதி முருகேசன், பெண்கள் ஒற்றையர் எஸ்எச்6 பிரிவில் வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற நித்ய ஸ்ரீ, டேபிள் டென்னிஸ் விளையாட்டில், ஆண்கள் இரட்டையர் எம்டி4 பிரிவில் வெண்கலப் பதக்கம் வென்ற ஜெஹான் டொரப் மதன் ஆகியோருக்கு எனது மனமார்ந்த பாராட்டுகளையும், நல்வாழ்த்துகளையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன்.

இந்த மகத்தான சாதனைகளைப் பாராட்டும் வகையில், தமிழ்நாடு அரசின் சார்பில் வீரர் நவீன் சிவகுமாருக்கு ரூ.75 லட்சமும், வீராங்கனைகள் துளசிமதி முருகேசன் மற்றும் நித்ய ஸ்ரீ ஆகியோருக்கு தலா ரூ.50 லட்சமும், வீரர் ஜெஹான் டொரப் மதனுக்கு ரூ.30 லட்சமும் உயரிய ஊக்கத்தொகையாக வழங்கப்படும்.

நமது விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகள் தன்னம்பிக்கை, விடாமுயற்சி மற்றும் கடின உழைப்பால் இச்சாதனைகளை படைத்துள்ளதோடு, தமிழ்நாட்டின் பாரா விளையாட்டு வீரர், வீராங்கனைகளுக்குப் புதிய ஊக்கத்தையும், உத்வேகத்தையும் அளித்துள்ளனர். இந்த வீரர், வீராங்கனைகள் தொடர்ந்து உயர்ந்த இலக்குகளை நோக்கிப் பயணித்து, சர்வதேச அரங்கில் பல வெற்றிகளைப் பெற்று தமிழ்நாட்டிற்கும், இந்தியாவிற்கும் பெருமை சேர்க்க எனது வாழ்த்துகள்! என கூறியுள்ளார்.

Japan Para Asian Games-Greeting Winners: CM Message

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