இறுதிப் போட்டியில் மோதிய 2 இந்தியர்கள்..! தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கம் கிடைத்தது!
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் தங்கம் வென்ற பாட்மின்டன் வீரர் நிதீஷ் குமார் குறித்து...
தங்கம், வெள்ளிப் பதக்கம் வென்ற இந்தியர்கள் - படங்கள்: எக்ஸ் / சாய் மீடியா
ஆசிய பாரா விளையாட்டில் ஆடவருக்கான எஸ்எல்3 பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்திய வீரர் நிதீஷ் குமார் தங்கம் வென்று அசத்தியுள்ளார். இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 26 தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளது.
ஜப்பானின் அயிச்சி நகோயாவில் ஆசிய பாரா போட்டிகள் கடந்த அக்.18ஆம் தேதி (ஞாயிற்றுக்கிழமை) கோலாகலமாகத் தொடங்கின. இதில் இந்திய வீரர், வீராங்கனைகள் சிறப்பாக விளையாடி வருகின்றனர்.
ஆடவருக்கான எஸ்எல்3 பாட்மின்டன் போட்டியில் இந்திய வீரர் நிதீஷ் குமார் 21-18, 21-16 என்ற கேம்களில் சக இந்தியரான பரமோத் பாகத்தை வீழ்த்தினார். இதன்மூலம் தங்கமும் வெள்ளியும் இந்தியாவுக்கே கிடைத்துள்ளன.
முன்னதாக தமிழக வீரர் நவீன் சிவக்குமார் ஆடவர் ஒற்றையர் எஸ்எல்4 பிரிவில் தங்கம் வென்றிருந்தார். மகளிர் பிரிவில் தமிழக வீராங்கனை துளசிமதி வெள்ளி வென்றிருந்தார்.
இந்த நிலையில், பாட்மின்டன் போட்டியில் மேலும் இரண்டு பதக்கங்கள் கிடைத்துள்ளன. இத்துடன் இந்தியாவுக்கு 26 தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
இன்று ஒரே நாளில் இந்தியாவுக்கு இது ஐந்தாவது தங்கம் என்பதும் நினைவுகூரத்தக்கது. ஈட்டி எறிதல், தடகளம், வில்வித்தையில் இன்று தங்கப் பதக்கம் கிடைத்துள்ளன.
Summary
Nitesh Kumar wins SL3 badminton gold 2 Indians clashed in the finals..! They won gold and silver medals
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