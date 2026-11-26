ரூ.1,000 கோடி டெண்டர் முறைகேடு: கே.என். நேரு சகோதரரின் உதவியாளர் கைது!
ரூ.1,000 கோடி டெண்டர் முறைகேடு புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரரின் உதவியாளர் கைது செய்யப்பட்டுள்ளதைப் பற்றி...
முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேரு.
ரூ.1,000 கோடி டெண்டர் முறைகேடு புகாரில் முன்னாள் அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரரின் உதவியாளரை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் கைது செய்தனர்.
கடந்த திமுக ஆட்சிக் காலத்தில் நகராட்சி நிர்வாகத்துறையில் டெண்டர்கள் ஒதுக்கீடு செய்ததில் சுமார் ரூ.1,000 கோடி அளவிற்கு முறைகேடுகள் நடைபெற்றதாக எழுந்த புகாரின் அடிப்படையில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர். இந்த வழக்கில், முன்னாள் நகராட்சி நிர்வாகத்துறை அமைச்சர் கே.என். நேருவின் சகோதரர் ரவிச்சந்திரனின் உதவியாளராகச் செயல்பட்டு வந்த கவி பிரசாத் என்பவருக்குத் தொடர்பு இருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.
இதுதொடர்பாக மேற்கொள்ளப்பட்ட விசாரணையின்போது, கவி பிரசாத்தின் செல்போன் உரையாடல்களில் சில முக்கிய ஆதாரங்கள் கிடைத்ததாகக் கூறப்படுகிறது. இதனடிப்படையில், விசாரணைக்காக கவி பிரசாத்தை லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் வியாழக்கிழமை (நவ. 26) காலை கைது செய்துள்ளனர்.
நகராட்சி நிர்வாகத்துறையில் நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் டெண்டர் முறைகேடு தொடர்பாக ஏற்கெனவே விசாரணை நடைபெற்று வரும் நிலையில், இந்தக் கைது சம்பவம் அரசியல் மற்றும் அதிகாரிகள் வட்டாரத்தில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இந்த வழக்கில் மேலும் யாருக்கெல்லாம் தொடர்பு, டெண்டர் ஒதுக்கீட்டில் முறைகேடுகள் எவ்வாறு நடைபெற்றன என்பது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை போலீசார் தொடர்ந்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
Summary
The Directorate of Vigilance and Anti-Corruption (DVAC) police have arrested an assistant to the brother of former minister K.N. Nehru in connection with allegations of irregularities in a Rs 1,000 crore tender.
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