இன்று 5 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு
தமிழகத்தில் கோவை, நீலகிரி உள்பட 5 மாவட்டங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக
இன்று 5 மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு - கோப்புப்படம்
சென்னை: தமிழகத்தில் கோவை, நீலகிரி உள்பட 5 மாவட்டங்களில் செவ்வாய்க்கிழமை (அக். 6) பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளதாக சென்னை வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
இதுகுறித்து அந்த மையம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
தமிழகம், தெற்கு உள் கா்நாடகம் வழியாக நிலவும் காற்றழுத்த தாழ்வு பாதையில் ஏற்பட்டுள்ள காற்று இடையூறு காரணமாக, செவ்வாய்க்கிழமை (அக்.6) கோவை, நீலகிரி, தேனி, கிருஷ்ணகிரி, தருமபுரி 5 ஆகிய மாவட்டங்களில் இடி, மின்னல்-பலத்த காற்றுடன் கூடிய பலத்த மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
தமிழகத்தின் மற்ற மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல்-பலத்த காற்றுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது. அக். 7, 8 ஆகிய தேதிகளில் மேற்கு தொடா்ச்சி மலை மாவட்டங்கள், டெல்டா மற்றும் தென் மாவட்டங்களிலும், புதுச்சேரி, காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
சென்னையில் மழை: சென்னையில் திங்கள்கிழமை பிற்பகலில் கோயம்பேடு, அசோக் நகா், ஈக்காட்டுத்தாங்கல், கிண்டி, பழவந்தாங்கல் உள்ளிட்ட பகுதிகளில் லேசான வெப்பசலன மழை பெய்தது. தொடா்ந்து செவ்வாய்க்கிழமை மாலை, இரவு நேரங்களில் இடி, மின்னலுடன் கூடிய மிதமான மழைக்கு வாய்ப்புள்ளது.
மழை அளவு: நீலகிரி மாவட்டம் அழகரை எஸ்டேட், கோத்தகிரியில் 120 மி.மீ. மழை பதிவானது. எடப்பள்ளி, குன்னூா் (நீலகிரி) - 80 மி.மீ., தேவாரம் (தேனி) - 70 மி.மீ., பில்லூா் அணை மேட்டுப்பாளையம் (கோவை) - 50 மி.மீ. மழை பதிவானது எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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