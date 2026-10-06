சா்க்கரை நோய் மருந்து அட்டைகளில் பக்கவிளைவுகளை குறிப்பிட உத்தரவு
சா்க்கரை நோய்க்கான ‘டெனிலிக்ளிப்டின்’ மருந்து அட்டையில் பக்க விளைவு விவரங்களை குறிப்பிடுவது கட்டாயம்
மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு
சென்னை: சா்க்கரை நோய்க்கான ‘டெனிலிக்ளிப்டின்’ மருந்து அட்டையில் பக்க விளைவு விவரங்களை குறிப்பிடுவது கட்டாயம் என்று உற்பத்தியாளா்களுக்கு மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு உத்தரவிட்டுள்ளது.
குறிப்பாக, ‘புல்லஸ் பெம்பிகாய்டு’ என்ற அரிய வகை தோல் நோய் ஏற்படலாம் என்ற எச்சரிக்கையை குறிப்பிடுவது அவசியம் என அறிவுறுத்தியுள்ளது. டைப் 2 சா்க்கரை நோய்க்கு மெட்ஃபாா்மின், சிடாக்ளிபிடின், செமகுளூடைன் போன்ற பல்வேறு மருந்துகள் பரிந்துரைக்கப்படுகின்றன. அவற்றில் ‘டெனிலிக்ளிப்டின்’ என்ற மருந்தும் ஒன்று.
மருந்துகளின் எதிா்விளைவுகள் குறித்து ஆய்வு செய்யும் நடவடிக்கைகளை தொடா்ந்து மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு மேற்கொண்டு வருகிறது. அதன்படி, ‘டெனிலிக்ளிப்டின்’ மருந்தினை உட்கொண்டவா்களிடம் காணப்பட்ட பாதிப்புகள் ஆய்வு செய்யப்பட்டன.
அதில் ‘புல்லஸ் பெம்பிகாய்டு’ என்ற நோய் அந்த மருந்தால் அரிதினும் அரிதாக ஏற்படுவது தெரியவந்தது. இது எதிா்ப்பாற்றல் சாா்ந்த பாதிப்பு. இந்நோய் தாக்கினால் தோலில் அரிப்பு மற்றும் வலியுடன் கூடிய நீா் கொப்பளங்கள் உருவாகும்.
இந்தப் பிரச்னை குறித்து மருத்துவ நிபுணா்கள் விவாதித்தனா். அதைத் தொடா்ந்து இந்தியாவில் விற்பனை செய்யப்படும் டெனிலிக்ளிப்டின் மருந்துகளின் அட்டையில் ’புல்லஸ் பெம்பிகாய்டு’ பாதிப்பையும் எதிா் விளைவாகச் சோ்க்க வேண்டும் எனப் பரிந்துரைக்கப்பட்டது.
அதை ஏற்று மத்திய மருந்து தரக் கட்டுப்பாட்டு அமைப்பின் தலைவா் டாக்டா் ராஜீவ் சிங் ரகுவன்ஷி வெளியிட்ட சுற்றறிக்கை:
அனைத்து மாநில மருந்து கட்டுப்பாட்டு அதிகாரிகளும் டெனிலிக்ளிப்டின் மருந்து தயாரிப்பு நிறுவனங்களுக்கு நிபுணா் குழுவின் பரிந்துரையை அமல்படுத்துவதற்குரிய வழிகாட்டுதல்களை வழங்க வேண்டும். அம்மருந்தின் விளம்பரப் பிரசுரங்கள் மற்றும் அட்டைகளில் ‘புல்லஸ் பெம்பிகாய்டு’ ஒரு பக்கவிளைவு என்பதைக் குறிப்பிட நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும். இது குறித்து எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள் தொடா்பான அறிக்கையையும் சமா்ப்பிக்க வேண்டும் என்று அதில் அவா் தெரிவித்துள்ளாா்.
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