சீர்காழி அருகே 4 இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டு வீச்சு!
சீர்காழி அருகே தென்பாதியில் அடுத்தடுத்து நான்கு இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டு வீசப்பட்ட சம்பவம் குறித்து...
சீர்காழி சாலை...
மயிலாடுதுறை மாவட்டம் சீர்காழி அருகேவுள்ள தென்பாதியில் பொதுமக்களை அச்சுறுத்தும் வகையில் மர்ம நபர் அடுத்தடுத்து நான்கு இடங்களில் பெட்ரோல் குண்டுகளை வீசிய சம்பவம் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இது தொடர்பாக தகவல் அறிந்து சம்பவ இடத்துக்கு விரைந்த காவல் துறையினர், சிசிடிவி காட்சிகளை கைப்பற்றி பெட்ரோல் குண்டு பாட்டில் சிதறல்களையும் அள்ளிச் சென்று விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனர்.
இச்சம்பவம் வியாபாரிகள் மற்றும் பொதுமக்கள் மத்தியில் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
Summary
Petrol bombs hurled at four locations near Sirkazhi
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