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விஜய்தான் நிரந்தர முதல்வர்: அமைச்சர் என்.ஆனந்த்

முதல்வர் விஜய்தான் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சியில் இருப்பார் என அமைச்சர் ஆனந்த் கூறியது குறித்து...

N Anand | Vijay

முதல்வர் விஜய்யுடன் அமைச்சர் என்.ஆனந்த் - கோப்புப் படம்

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முதல்வர் விஜய்தான் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு ஆட்சியில் இருப்பார் என அமைச்சர் என்.ஆனந்த் கூறியுள்ளார்.

சென்னையில் அரசு நிகழ்ச்சியில் நீர்வளத் துறை அமைச்சர் என்.ஆனந்த் பேசியதாவது, "நம்முடைய முதல்வர்தான் (விஜய்), அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு நிரந்தர முதல்வராக இருப்பார். மக்களின் அடிப்படை வசதிகள்தான், அவரின் கனவு. மக்களுக்கு சுத்தமான குடிநீரும் சுகாதாரமும்தான் அவருடைய கனவு. முதல்வரின் கனவு நிறைவேற்றப்படும்.

ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்த்துக்குச் சென்றபோது, அங்கு பெண்களுக்காக கழிப்பறை வசதி இல்லை எனத் தெரிய வந்தது. பின்னர், அதனை ஏற்பாடு செய்து, தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது.

ஒரு கிராமத்தில் இப்படியான சூழ்நிலை இருக்கிறது. தமிழ்நாட்டில் கிட்டத்தட்ட 12,147 கிராமங்கள் உள்ளன. இந்த கிராமங்கள் அனைத்திலும் அடுத்த 5 ஆண்டுகளில் அடிப்படை வசதிகள் செய்து தரப்படும்" என்று தெரிவித்தார்.

Summary

Vijay is the permanent Chief Minister, says Minister N. Anand

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