மக்களைச் சந்திக்க முதல்வர் மீண்டும் வரக்கூடாதா? அமைச்சர் என். ஆனந்த்
தோல்வி பயத்தினால் முதல்வர் இரண்டாவது முறையாக தாராபுரம் வருகிறாரா? என்ற கேள்விக்கு அமைச்சர் ஆனந்த் பதில்...
அமைச்சர் ஆனந்த் - DIN
மக்களைச் சந்திக்க முதல்வர் வரக்கூடாதா? என அமைச்சர் என். ஆனந்த் கேள்வி எழுப்பியுள்ளார்.
கோவை விமான நிலையத்திற்கு தமிழக வெற்றிக் கழகத்தின் பொதுச்செயலாளரும், தமிழக நீர்வளத் துறை அமைச்சருமான என். ஆனந்த், தாராபுரத்தில் நாளை நடைபெறும் முதல்வர் விஜய்யின் சாலை வலம் நிகழ்ச்சிக்கான ஏற்பாடுகளை மேற்பார்வையிட வருகை தந்தார்.
முன்னதாக ஆசிய விளையாட்டுப் போட்டியில் தங்கப் பதக்கம் வென்று தாயகம் திரும்பிய வித்யா ராம்ராஜை சந்தித்த அவர், சால்வை அணிவித்து பூங்கொத்து வழங்கி பாராட்டு தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்கள், தமிழக முதல்வர் விஜய் தோல்வி பயம் காரணமாக மீண்டும் மீண்டும் இடைத்தேர்தல் பிரசாரத்திற்கு வருவதற்கான காரணம் குறித்து கேள்வி எழுப்பினர்.
அதற்கு பதிலளித்த அமைச்சர் ஆனந்த், "வித்தியாசமான கேள்வி கேட்கிறீர்கள், ஏன், ஒரு முதல்வர் மீண்டும் மக்களை சந்திக்கக் கூடாதா? புதிது புதிதாக, கேள்வி எழுப்புகிறீர்கள்" என்று கூறிவிட்டு மற்ற கேள்விகளுக்கு பதிலளிக்காமல் காரில் ஏறி புறப்பட்டுச் சென்றார்.
மதுராந்தகத்திற்கு இருமுறை பிரசாரத்திற்குச் சென்ற முதல்வர் விஜய், நாளை தாராபுரத்திற்கு இரண்டாவது முறையாக செல்வது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
Shouldnt the CM vijay come again to meet the people: Minister N. Anand
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