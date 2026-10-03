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சென்னையில் 2,000 பேருக்கு டெங்கு! 109 இடங்களில் இன்று சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள்!

சென்னையில் இதுவரை சுமார் 2,000 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாகத் தகவல்....

Dengue affects 2,000 people in Chennai; Special medical camps today

சென்னையில் கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கை... - Greater Chennai Corporation

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சென்னையில் நேற்று ஒரேநாளில் 50 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது.

தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு அதிகரித்து வரும் நிலையில் அரசு சார்பில் கொசு ஒழிப்பு உள்ளிட்ட பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

அந்த வகையில் சென்னையில் நேற்று மட்டும் 50 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு உறுதியாகியுள்ளது. இதுவரை சென்னையில் மட்டும் சுமார் 2,000 பேர் டெங்கு காய்ச்சலால் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர்.

டெங்கு காய்ச்சலைத் தடுக்க சென்னையில் இன்று 15 மண்டலங்களில் 109 இடங்களில் சிறப்பு மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு வருகின்றன.

அதேபோல, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சிப் பகுதிகளில் டெங்கு உள்ளிட்ட காய்ச்சல் நோய்கள் பரவுவதைத் தடுக்கும் வகையில், கொசு ஒழிப்பு நடவடிக்கைகள் தீவிரமாக மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.

தமிழகத்தில் நடப்பாண்டில், கடந்த வாரம் வரை சுமார் 18 ஆயிரம் பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. அதன்பிறகு தமிழகம் முழுவதுமான டெங்கு பாதிப்பு விவரங்களை அரசு வெளியிடவில்லை என்று தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

டெங்கு அறிகுறிகள் இருந்தால் பொதுமக்கள் அருகில் உள்ள மருத்துவமனைக்குச் சென்று உடனடியாக பரிசோதனை செய்துகொள்ள வேண்டும் என சுகாதாரத் துறை தரப்பில் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது.

Summary

Dengue affects 2,000 people in Chennai; Special medical camps today

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