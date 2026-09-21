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தமிழ்நாட்டில் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு

தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு கண்டறியப்பட்டிருப்பது பற்றி...

Dengue diagnosed in 228 people in a single day in Tamil Nadu yesterday

டெங்கு பரவல்

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தமிழ்நாடு முழுவதும் நேற்று ஒரேநாளில் 228 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

சென்னையில் நேற்று ஒரே நாளில் 79 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல், 29 பேருக்கு உண்ணிக் காய்ச்ச்ல் பாதிப்பு கண்டறியப்பட்டுள்ளது. மதுரை மாவட்டத்தில் கடந்த 21 நாட்களில் 38 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது.

இதைத்தொடர்ந்து தமிழ்நாடு முழுவதும் இதுவரை 17,277 பேருக்கு டெங்கு, 4,648 பேருக்கு உண்ணிக் காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக சுகாதாரத் துறை தெரிவித்துள்ளது. தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சல் பரவல் பாதிப்பு தீவிரமாக உள்ளது.

குறிப்பாக, சென்னை, கோவை, ஈரோடு, திருப்பூா், சேலம், கிருஷ்ணகிரி ஆகிய மாவட்டங்களில் பாதிப்பு அதிகமாக உள்ளது. இதனால், தமிழகத்தில் டெங்கு காய்ச்சலை கட்டுப்படுத்த அரசு நடவடிக்கை எடுத்து வருகிறது.

அதேபோல், கொசு ஒழிப்பு பணிகளுடன், காய்ச்சல் பாதிப்பு இருக்கும் பகுதிகளிலும், மருத்துவ முகாம்கள் நடத்தப்பட்டு, தடுப்பு பணி நடந்து வருகிறது.

Summary

In Tamil Nadu, 228 people were diagnosed with dengue fever in a single day yesterday.

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