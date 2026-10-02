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ஸ்மித் மச்சாரிடம் கற்றுக்கொள்வோம் ! | Flydubai Flight | Captain Smit Machchhar | PM Modi | Israeli PM Netanyahu

விமானி ஸ்மித் மச்சாருக்கு குவியும் பாராட்டுகள் மற்றும் பிரதமர் மோடியிடம் விடியோ காலில் பேசியது பற்றிய பதிவு...

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