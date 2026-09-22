தேசிய விருதைப் பெற்றார் நடிகர் தனுஷ்!
நடிகர் தனுஷ் தேசிய விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்....
குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு, நடிகர் தனுஷ்
கேப்டன் மில்லர் திரைப்படத்துக்காக நடிகர் தனுஷ் தேசிய விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார்.
72-வது தேசியத் திரைப்பட விருதுகள் விழா முதல்முறையாக தில்லியிலிருந்து மாற்றப்பட்ட குஜராத் மாநிலம் ஏகதா நகரில் இன்று நடைபெற்று வருகிறது. இதில், கடந்த 2024 ஆம் ஆண்டு வெளியான திரைப்படங்கள் மற்றும் கலைஞர்களுக்கு முன்பே அறிவிக்கப்பட்ட தேசிய விருதுகளை குடியரசுத் தலைவர் திரௌபதி முர்மு வழங்கி வருகிறார்.
இதில், இயக்குநர் அருண் மாதேஸ்வரன் இயக்கத்தில் 2024-ல் வெளியான கேப்டன் மில்லர் திரைப்படத்திற்காக நடிகர் தனுஷ் தேசிய விருதைப் பெற்றுக்கொண்டார். தேசிய சமூக சுற்றுச்சூழல் பிரிவுகளில் இந்த விருது வழங்கப்பட்டுள்ளது.
சத்யஜோதி ஃபிலிம்ஸ் தயாரிப்பில் வெளியான இந்தப் படம் ரூ.70 கோடிக்கும் அதிகமாக வசூலித்தது. மேலும், தனுஷ் நடித்த ராயன் திரைப்படம் சிறந்த தமிழ்ப்படத்திற்கான தேசிய விருதுக்குத் தேர்வாகியுள்ளதும் குறிப்பிடத்தக்கது.
Actor Dhanush received the National Award for the movie Captain Miller.
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