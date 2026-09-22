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தனுஷ் - 56 முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு எங்கு தெரியுமா?

தனுஷ் - 56 படப்பிடிப்பு குறித்து...

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நடிகர் தனுஷின் 56-வது திரைப்பட படப்பிடிப்பு குறித்து தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

நடிகர் தனுஷ் தற்போது ஓம் திரைப்படத்தில் நடித்து முடித்துள்ளார். இப்படம் நவம்பர் வெளியீடாகத் திரைக்கு வருமென எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இதில், நடிகர் மம்மூட்டியும் நடித்துள்ளதால் எதிர்பார்ப்பு அதிகரித்துள்ளது.

அடுத்தாக, நடிகர் தனுஷ் லப்பர் பந்து இயக்குநர் தமிழரசன் பச்சமுத்து இயக்கத்தில் தன் 56-வது திரைப்படத்தில் நடிக்கிறார். இப்படத்திற்கு சாய் அபயங்கர் இசையமைக்க உள்ளதாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இந்த நிலையில், மதுரையைப் பின்னணியாகக் கொண்டு உருவாகும் இப்படத்தின் முதல்கட்ட படப்பிடிப்பு விரைவில் சென்னையில் தொடங்க உள்ளதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. இங்கு முடிந்ததும் இரண்டாம்கட்ட படப்பிடிப்பு மதுரையில் தொடங்கும் எனத் தெரிகிறது.

பான் இந்தியத் திரைப்படமாக பெரிய பட்ஜெட்டில் உருவாகும் இப்படத்தின் அதிகாரப்பூர்வ அறிவிப்பு விரைவில் வெளியாகவுள்ளது.

Information regarding the shooting of actor Dhanush's 56th film has been released.

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