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அதிகரிக்கும் விவாகரத்துகளுக்கு இதெல்லாம் காரணங்கள்: காஜல் அகர்வால்

விவாகரத்துகள் குறித்து காஜல் அகர்வால் பகிர்வு...

காஜல் அகர்வால்

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நடிகை காஜல் அகர்வால் விவாகரத்துகள் குறித்து தன் எண்ணங்களைப் பகிர்ந்துள்ளார்.

இந்திய அளவில் பிரபலமான நடிகையாக இருக்கும் காஜல் அகர்வால் தற்போது பாலிவுட்டிலும் தெலுங்கிலும் நடித்து வருகிறார். சில ஆண்டுகளுக்கு முன் திருமணம் செய்துகொண்ட காஜலுக்கு மகன் ஒருவர் இருக்கிறார். ஆனாலும், உடலைப் பேணுவதால் நாயகிக்கான தோற்றத்திலேயே இருக்கிறார். இறுதியாக, இவர் நடித்த தி இந்தியா ஸ்டோரி தோல்விப்படமானது.

இந்த நிலையில், நேர்காணலில் பேசிய நடிகை காஜல் அகர்வால் தற்போது சமூகத்தில் அதிகரித்துவரும் விவாகரத்துகள் குறித்து கருத்துகளைப் பகிர்ந்துகொண்டார்.

முக்கியமாக, “தம்பதிகளுக்குள் ஆரோக்கியமான உரையாடல்கள் இல்லாததே விவாகரத்துகளுக்குக் காரணம். சமூக வலைதளங்களில் அதிக நேரத்தைச் செலவிடுவதால் பலரும் தங்களின் துணைகளுடன் மனம்விட்டு பேசுவதில்லை. உணவகத்திற்குச் சென்றால்கூட கணவரும் மனைவியும் அவரவர் செல்போன்களில் கவனம் செலுத்தி இவர்களுக்குள் நடக்க வேண்டிய பேச்சுவார்த்தைகளை இல்லாமல் செய்துவிடுகின்றனர். மேலும், சகிப்புத்தன்மையின்மையும் இணையும் போது விவாகரத்துகள் அதிகரிக்கின்றன.

ஆரோக்கியமான உறவுகளுக்கு உரையாடல்களே முக்கியமானது. நானும் என் கணவரும் உணவகங்களுக்குச் சென்றால் இருவரும் பேசுவதையே விரும்புகிறோம். அந்த நேரத்தில் செல்போன் பயன்பாடு இருக்காது” எனத் தெரிவித்துள்ளார்.

Actress Kajal Aggarwal has shared her thoughts on divorce.

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