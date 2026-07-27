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மோசமான வசூல்! காஜல் அகர்வாலுக்கு ஏமாற்றத்தைக் கொடுத்த தி இந்தியா ஸ்டோரி!

தி இந்தியா ஸ்டோரி திரைப்படம் மோசமான வசூலையே செய்துள்ளது...

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Updated On :27 ஜூலை 2026, 1:49 pm IST

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

நடிகை காஜல் அகர்வால் நடிப்பில் வெளியான இந்தியா ஸ்டோரி திரைப்படம் எதிர்பார்த்த வரவேற்பைப் பெறவில்லை.

இயக்குநர் சேத்தன் டி.கே. இயக்கத்தில் நடிகை காஜல் அகர்வால் நடிப்பில் உருவான திரைப்படம் தி இந்தியா ஸ்டோரி. இந்தப் படத்தை சாகர் பி. ஷிண்டே தயாரித்து எழுதியுள்ளார்.

விவசாயத்தில் பயன்படுத்தப்படும் பூச்சிக்கொல்லி மருத்துகளில் கலக்கப்படும் ரசாயனங்களால் ஏற்படும் புற்றுநோய் பாதிப்பு தொடர்பாகவும், அதுசார்ந்த நிர்வாக ஊழல் பற்றியும் பேசிய இப்படம் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை திரையரங்குகளில் வெளியானது.

ஆனால், கலவையான விமர்சனங்களையே பெற்றதால் இப்படம் மூன்று நாள் வசூலாக ரூ. 18 லட்சத்தை மட்டும் வசூலித்து பெரிய ஏமாற்றத்தை அளித்துள்ளது. தற்போது, காஜல் அகர்வால் அடுத்ததாக நடிகர் பாலகிருஷ்ணாவின் புதிய படத்தில் நடித்து வருகிறார்.

The film India Story, starring actress Kajal Aggarwal, did not receive the expected reception.

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