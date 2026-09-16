நடிகர் தனுஷின் ஓம் வெளியீட்டில் மாற்றம்?
ஓம் வெளியீட்டுத் தேதியில் மாற்றம் எனத் தகவல்...
நடிகர் தனுஷ்
நடிகர் தனுஷ் நடிப்பில் உருவான ஓம் திரைப்படத்தின் வெளியீடு குறித்து புதிய தகவல் வெளியாகியுள்ளது.
நடிகர் தனுஷின் 55 ஆவது படத்தை இயக்குநர் ராஜ்குமார் பெரியசாமி இயக்குகிறார். ஓம் என பெயரிட்டுள்ள இந்தப் படத்தைத் தனுஷின் வுன்டர்பார் ஃபிலிம்ஸ் மற்றும் ஆர்டேக் ஸ்டூடியோஸ் இணைந்து தயாரிக்கின்றன.
வில்லனாக நடிகர் மம்மூட்டியும் நாயகிகளாக நடிகைகள் சாய் பல்லவி, ஸ்ரீலீலா, நஸ்ரூதின் ஷா உள்ளிட்டோர் நடிக்கும் இப்படம், அக்டோபர் 16 ஆம் தேதியில் திரையரங்குகளில் வெளியாகும் என்றும் அறிவித்துள்ளனர்.
இப்படத்தின் முதல் பாடலான அலாக்கா லோவா பாடலை தனுஷ் பிறந்த நாளை முன்னிட்டு வெளியிட்டனர். இசையமைப்பாளர் சாய் அபயங்கர் இசையமைப்பில் ரோகேஷ் எழுதிய இப்பாடல் ரசிகர்களிடம் வரவேற்பைப் பெற்று வருகிறது.
மேலும், நடிகர் மம்மூட்டிக்காக வெளியிடப்பட்ட கிளிம்ஸ் விடியோவும் கவனம் பெற்றுள்ளது. இந்த நிலையில், இப்படத்தை அக். 16 ஆம் தேதி வெளியீட்டிலிருந்து நவ. 6 ஆம் தேதிக்கு மாற்ற தயாரிப்பு நிறுவனம் திட்டமிட்டு வருவதாகத் தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. காரணம், அக். 15 ஆம் தேதி ரஜினிகாந்த்தின் ஜெயிலர் - 2 திரைக்கு வருகிறது. இதனால், ஓம் தீபாவளியை முன்னிட்டு நவ. 6 ஆம் தேதி வெளியாகலாம் என்றே தெரிகிறது.
New information has emerged regarding the release of the film Om, starring actor Dhanush.
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