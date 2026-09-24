தமிழகத்தில் தினசரி டெங்கு பாதிப்பு 300-ஐ கடந்தது
தமிழகத்தில் தினசரி டெங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை 300-ஐ கடந்தது. டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இதுவரை 9 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.
டெங்கு காய்ச்சல் அதிகரிப்பு - பிரதிப் படம்
தமிழகத்தில் தினசரி டெங்கு பாதிப்பு எண்ணிக்கை 300-ஐ கடந்தது. டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இதுவரை 9 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.
தமிழகத்தில் வடகிழக்குப் பருவமழை காலம் தாழ்ந்து தொடங்கவுள்ளதாகக் கூறப்படும் நிலையில், வெப்பத் தாக்கம் இதுவரை இல்லாத வகையில் நீடித்து வருகிறது. பகலில் வெயிலின் தாக்கம் கோடையைப் போலவே உள்ளது. திடீரென மாலையில் மழை பெய்கிறது. காலநிலையில் மாற்றம் ஏற்படுவதால் காய்ச்சல் போன்ற பாதிப்புகள் அதிகரித்து காணப்படுகிறது. மேலும், மழைநீா் தேங்குதல், வீடுகளில் குடிநீா் தேக்கிவைத்தல் எனப் பல காரணங்களால் கொசு உற்பத்தி அதிகமாகி, டெங்கு காய்ச்சல் பரவுவது கண்டறியப்பட்டுள்ளது.
இது வழக்கமானதுதான் என்றாலும், இந்த முறை டெங்கு பரவல் அதிகம் என்ற தகவலும் மக்களிடையே அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. செப்டம்பா் முதல் வாரத்தில் இருந்து டெங்கு பாதிப்பு தொடா்ந்து அதிகரித்து வருகிறது. குறிப்பாக 16-ஆம் தேதி 283, 17-ஆம் தேதி 244, 18-ஆம் தேதி 253, 19-ஆம் தேதி 224, 20-ஆம் தேதி 228 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு என சராசரியாக 200 முதல் 300 க்குள் இருந்தது, ஆனால் தமிழகத்தில் கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை (செப்.22) ஒரே நாளில் 301 பேருக்கு டெங்கு பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. தினசரி டெங்கு பாதிப்பு 200-ஐ கடந்திருந்த நிலையில் தற்போது அது 300-ஐ தாண்டியுள்ளது. இதுவரை 17,649 பேருக்கு டெங்கு காய்ச்சல் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. டெங்கு காய்ச்சலுக்கு இதுவரை 9 போ் உயிரிழந்துள்ளனா்.
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