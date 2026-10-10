இடதுசாரி கட்சித் தலைவா்கள் கைது: பெ. சண்முகம் கண்டனம்
இடதுசாரி கட்சித் தலைவா்கள் கைது: பெ. சண்முகம் கண்டனம்
மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் பெ. சண்முகம். - கோப்புப் படம்
தலைமை தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி தில்லியில் நடைபெற்ற போராட்டத்தில் பங்கேற்ற இடதுசாரி கட்சித் தலைவா்கள் கைது செய்யப்பட்டதற்கு மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி மாநிலச் செயலா் பெ.சண்முகம் கண்டனம் தெரிவித்துள்ளாா்.
இதுகுறித்து அவா் ‘எக்ஸ்’ தளத்தில் வெளியிட்ட பதிவு:
தலைமைத் தோ்தல் ஆணையா் ஞானேஷ் குமாரை பதவி நீக்கம் செய்யக் கோரி தில்லியில் கரப்பான் பூச்சி ஜனதா கட்சி சாா்பில் ஜந்தா் மந்தரில் சனிக்கிழமை போராட்டத்துக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டிருந்தது. இதற்கு இடதுசாரிகள் உள்பட பல கட்சிகள், மாணவா், இளைஞா் அமைப்புகள் ஆதரவு தெரிவித்திருந்தன.
இந்தப் போராட்டத்தில் கலந்து கொள்ளச் சென்ற மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் அகில இந்திய பொதுச் செயலா் எம்.ஏ.பேபி, இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் பொதுச் செயலா் டி.ராஜா மற்றும் சிபிஐ (எம்.எல்) கட்சியினா், அரசியல் தலைமைக்குழு உறுப்பினா்கள் பினராயி விஜயன், உ.வாசுகி, மாநிலச் செயலாளா் பெ.சண்முகம், மத்தியக்குழு உறுப்பினா் ஜான் பிரிட்டாஸ் எம்.பி. உள்ளிட்ட பலரை தில்லி காவல் துறையினா் கைது செய்துள்ளனா். இந்தக் கைதைக் கண்டித்து தமிழகம் முழுவதும் மாவட்ட தலைநகரங்களில் ஆங்காங்கே கட்சியின் சாா்பில் போராட்டம் நடைபெறும் எனப் பதிவிட்டுள்ளாா் பெ.சண்முகம்.
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