தஞ்சை பெரியகோயில் சதய விழா- பந்தக்கால் நடும் நிகழ்வுடன் தொடக்கம்
மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழாயொட்டி பந்தக்கால் நடும் நிகழ்வு தொடங்கப்பட்டது பற்றி...
தஞ்சை பெரியகோயில்
மாமன்னன் ராஜராஜ சோழனின் 1041-ஆவது சதய விழாவையொட்டி பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
மாமன்னன் இராஜராஜ சோழனின் பிறந்த நட்சத்திரமான ஐப்பசி மாத சதய நட்சத்திரத்தையொட்டி, ஆண்டுதோறும் தஞ்சாவூர் பெரிய கோயிலில் சதய விழா அரசு விழாவாக கொண்டாடப்பட்டு வருகிறது. இந்தாண்டு 1041 வது சதய விழா வரும் அக்டோபர் 21 மற்றும் 22 ஆகிய தேதிகளில் இரண்டு நாள்கள் நடைபெற உள்ளது.
இந்த விழாவையொட்டி பந்தக்கால் நடும் நிகழ்ச்சி இன்று நடைபெற்றது. முன்னதாக பந்தக்காலுக்கு மஞ்சள், சந்தனம், பால், தயிர் உள்ளிட்ட பல்வேறு திரவியங்களால் சிறப்பு அபிஷேகம் செய்யப்பட்டது. தொடர்ந்து, மலர் மாலைகள் அணிவிக்கப்பட்டு தீபாராதனை காட்டப்பட்டது. பின்னர், மங்கல நிகழ்வுகளுடன் பந்தல்கால் நடப்பட்டது.
இந்த நிகழ்ச்சியில் சதய விழாக் குழுவினர் மற்றும் பொதுமக்கள் ஏராளமானோர் கலந்து கொண்டனர். மாமன்னர் ராஜராஜ சோழனின் வரலாற்றையும், அவரது ஆட்சிச் சிறப்பையும் போற்றும் வகையில் நடைபெற உள்ள சதய விழாவிற்கான ஏற்பாடுகள் தற்போது பெரிய கோயில் வளாகத்தில் நடைபெற்று வருகின்றன.
விழாவினை முன்னிட்டு வருகிற 22 ஆம் தேதி தஞ்சாவூர் மாவட்டத்திற்கு உள்ளூர் விடுமுறை என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Summary
The pole-erecting ceremony (Pandhakkal Nadum Vizha) was held to mark Great King Raja Raja Chola’s1041th Sathaya Vizha.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.