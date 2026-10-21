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இராஜராஜ சோழன் சதய விழாவில் 1,041 போ் பங்கேற்ற பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி

தஞ்சாவூா் பெரியகோயிலில் புதன்கிழமை தொடங்கிய மாமன்னா் இராஜராஜ சோழனின் 1,041-ஆவது சதய விழாவில், மாலையில் 1,041 பரதநாட்டியக் கலைஞா்கள் பங்கேற்ற பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

தஞ்சாவூா் பெரிய கோயிலில் புதன்கிழமை மாலை நடனமாடிய 1,041 பரத நாட்டியக் கலைஞா்கள்.

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தஞ்சாவூா் பெரியகோயிலில் புதன்கிழமை தொடங்கிய மாமன்னா் இராஜராஜ சோழனின் 1,041-ஆவது சதய விழாவில், மாலையில் 1,041 பரதநாட்டியக் கலைஞா்கள் பங்கேற்ற பரதநாட்டிய நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.

இதற்காக பெரிய கோயில் வளாகத்தில் மகா நந்திகேசுவரா் மண்டபத்தைச் சுற்றியுள்ள மேடையில் திறந்தவெளியில் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது. இதில், தஞ்சாவூா் உள்பட பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சோ்ந்த ஏறத்தாழ 40 குழுக்களைச் சோ்ந்த சிறுமிகள் முதல் பெரியவா்கள் வரை 1,041 போ் கலந்து கொண்டனா். சுமாா் 10 நிமிஷங்கள் நடைபெற்ற இந்நிகழ்ச்சியில் ஒரு பாடலுக்கு அனைவரும் நடனமாடினா். தவிர, பாட்டு, மிருதங்கம், தவில், வீணை உள்பட சுமாா் 50 இசைக் கலைஞா்கள் கலந்து கொண்டு இசைத்தனா்.

இதில், பங்கேற்று நடனமாடியவா்களுக்கு பங்கேற்புச் சான்றிதழும், பரதநாட்டிய குழுக்களின் குருக்களுக்கு நினைவுப் பரிசும் வழங்கப்பட்டன.

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