தாம்பரம் - சந்திரகாச்சிக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கம்
தாம்பரம் - சந்திரகாச்சி நிலையத்துக்கு இடையே அக். 16, 18 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.
சிறப்பு ரயில் - பிரதிப் படம்
தாம்பரம் - சந்திரகாச்சி நிலையத்துக்கு இடையே அக். 16, 18 ஆகிய தேதிகளில் சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகிறது.
இது குறித்து தெற்கு ரயில்வே வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: ஆயுத பூஜையை முன்னிட்டு அக். 16-ஆம் தேதி இரவு 11 மணிக்கு தாம்பரம் நிலையத்திலிருந்து புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06087) அக். 18-ஆம் தேதி சந்திரகாச்சி நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமாா்க்கத்தில் சந்திரகாச்சியில் இருந்து அக். 18-ஆம் தேதி காலை 10.45 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06088) அக். 19-ஆம் தேதி இரவு 7 மணிக்கு சென்னை கடற்கரையை வந்தடையும்.
இந்த ரயில்கள் சென்னை எழும்பூா், கடற்கரை, கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கல் உள்ளிட்ட 21 நிலையங்களில் நின்று செல்லும்.
போத்தனூா் சிறப்பு ரயில்: போத்தனூா் நிலையத்தில் இருந்து அக். 16-ஆம் தேதி காலை 6.15 மணிக்கு புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06139) அக். 18-ஆம் தேதி பிற்பகல் 1.30 மணிக்கு பரௌனி நிலையத்தைச் சென்றடையும்.
மறுமாா்க்கத்தில் பரௌனி நிலையத்திலிருந்து அக். 19- ஆம் தேதி காலை 9.30 மணிக்குப் புறப்படும் சிறப்பு ரயில் (எண்: 06140) அக். 21-ஆம் தேதி மாலை 6.30 மணிக்கு போத்தனூரை வந்தடையும்.
இந்த ரயில்கள் திருப்பூா், ஈரோடு, சேலம், ஜோலாா்பேட்டை, காட்பாடி, பெரம்பூ ா், கூடூா், நெல்லூா், ஓங்கல் உள்ளிட்ட 35 நிலையங்களில் நின்று செல்லும் என அதில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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