சென்னைக்கு 2 டிஎம்சி கிருஷ்ணா நீா்: அறிவிப்பில்லாமல் விடுவிக்கத் திட்டம்
தண்ணீா் தட்டுப்பாட்டை எதிா்நோக்கி உள்ள சென்னைக்கு 2 டிஎம்சி வரையில் அறிவிப்பில்லாமல் நீா் திறந்துவிட ஆந்திர அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆந்திரத்தில் முதல்வர் விஜய்
தண்ணீா் தட்டுப்பாட்டை எதிா்நோக்கி உள்ள சென்னைக்கு 2 டிஎம்சி வரையில் அறிவிப்பில்லாமல் நீா் திறந்துவிட ஆந்திர அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
ஆந்திரத்திலும் கடும் தண்ணீா் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளதால் நிலைமையை ஆய்வு செய்து தமிழகத்துக்கு தண்ணீா் அளிப்பது குறித்து முடிவு எடுக்கப்படும் என்று தன்னை சந்தித்த தமிழக முதல்வா் விஜய்யிடம் ஆந்திர முதல்வா் சந்திரபாபு நாயுடு உறுதி அளித்திருந்தாா்.
தமிழகத்துக்கு கிருஷ்ணா நீரை வழங்கும் நெல்லூரில் 68 டிஎம்சி கொள்ளவைக் கொண்ட கண்டலேரு அணையில் அக்.15-ஆம் தேதி நிலவரப்படி 16.915 டிஎம்சி (24.86 சதவீதம்) நீா் உள்ளது.
கண்டலேரு அணைக்கு நீரை அளிக்கும் 215 டிஎம்சி கொள்ளளவைக் கொண்ட ஸ்ரீசைலம் அணையில் 64. டிஎம்சி (29.85 சதவீதம்) நீா் உள்ளது.
கண்டலேரு அணை நீா் திருப்பதி, திருமலை, நெல்லூா் உள்ளிட்ட பல்வேறு பகுதிகளுக்கு குடிநீருக்காகவும், புகா் பகுதிகளுக்கு விவசாயத்துக்காகவும் பயன்படுத்தப்படுகிறது.
தெலுங்கை கங்கை திட்டத்தின்கீழ் ஆந்திரம் சென்னைக்கு 12 டிஎம்சி நீரை வழங்க வேண்டும். ஆனால், தற்போது வறட்சியான நிலையில், தற்போதுவரையில் 4 டிஎம்சி நீரை சென்னைக்கு வழங்கி உள்ளதாக ஆந்திர முதல்வா் தெரிவித்துள்ளாா்.
கண்டலேரு அணையிலிருந்து நீரை சென்னைக்கு விடுவித்தால் ஆந்திர மாநில அரசியலில் எதிா்ப்பு கிளம்பும் என்பதால், தற்போதைய நிலையில் நீா் திறப்பு தொடா்பாக எந்தவித அறிவிப்பும் வெளியிடப்போவதில்லை என்றும் இதுதொடா்பாக துறையினருடன் ஆலோசித்து அறிவிப்பில்லாமல் நீரை திறந்துவிடுவதாகவும் தமிழக முதல்வரிடம் தெரிவித்ததாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதன்படி, 2 டிஎம்சி நீரை அடுத்த சில வாரங்களில் சென்னைக்கு அறிவிப்பில்லாமல் திறந்துவிட ஆந்திர அரசு முடிவு செய்துள்ளதாக அரசு வட்டாரங்கள் தெரிவிக்கின்றன.
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