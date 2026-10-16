மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆலோசனைக் குழு: புதிய உறுப்பினா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனைக் குழுவில் புதிய உறுப்பினா்கள் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
கோப்புப் படம்
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனைக் குழுவில் புதிய உறுப்பினா்கள் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை தெரிவித்துள்ளது.
இது குறித்து அந்தத் துறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:
மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனைக் குழுவில் உறுப்பினா்கள் நியமிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றனா். தற்போது இந்தக் குழுவின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துள்ளதால், புதிய உறுப்பினா்களாகச் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விருப்பம் உள்ளவா்கள் நவ. 13-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்கள் மற்றும் படிவங்கள் இணையதளத்தில் காணலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
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