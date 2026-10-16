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மாற்றுத்திறனாளிகள் ஆலோசனைக் குழு: புதிய உறுப்பினா்கள் விண்ணப்பிக்கலாம்

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனைக் குழுவில் புதிய உறுப்பினா்கள் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

கோப்புப் படம்

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மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனைக் குழுவில் புதிய உறுப்பினா்கள் சோ்க்கைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் என மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத் துறை தெரிவித்துள்ளது.

இது குறித்து அந்தத் துறை வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு:

மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மாநில ஆலோசனைக் குழுவில் உறுப்பினா்கள் நியமிக்கப்பட்டு செயல்பட்டு வருகின்றனா். தற்போது இந்தக் குழுவின் பதவிக்காலம் முடிவடைந்துள்ளதால், புதிய உறுப்பினா்களாகச் சேர விண்ணப்பிக்கலாம். இதற்கு விருப்பம் உள்ளவா்கள் நவ. 13-ஆம் தேதி மாலை 5 மணிக்குள் விண்ணப்பிக்க வேண்டும். மேலும் விவரங்கள் மற்றும் படிவங்கள் இணையதளத்தில் காணலாம் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

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