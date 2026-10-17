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அதிமுக முன்னாள் பேரவைத் தலைவர் தனபால் மருத்துவமனையில் அனுமதி

அதிமுக முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டிருப்பது குறித்து...

முன்னாள் பேரவைத் தலைவா் தனபால். - கோப்புப்படம்

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சென்னை: அதிமுக முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அதிமுக முன்னாள் சட்டப்பேரவைத் தலைவர் தனபால் உடல்நலக்குறைவு காரணமாக சென்னை கிரீம்ஸ் சாலை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

அவருக்கு திடீர் காய்ச்சல் பாதிப்பு மற்றும் சர்க்கரை அளவு அதிகரிப்பு காரணமாக உடல்நலக்குறைவு ஏற்பட்டதை அடுத்து சென்னை அப்பல்லோ மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார்.

மருத்துவர்கள் குழு அவருக்கு தேவையான மருத்துவ சிகிச்சைகளை அளித்து வருவதாகவும், இரண்டு நாள்களில் சிகிச்சை முடிந்து அவர் வீடு திரும்புவார் என தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

Former AIADMK Assembly Speaker Dhanapal admitted to hospital

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