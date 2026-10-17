விஜய்யை விட யோகி பாபுவுக்கு அதிக கூட்டம் வரும்: முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ
அதிமுகவின் 55ஆவது தொடக்க நாள் விழாவையொட்டி முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ அளித்த பேட்டி பற்றி....
செல்லூர் ராஜூ
விஜய்யை விட யோகிபாபுவுக்கு அதிக கூட்டம் வரும் என்று அதிமுக முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜூ தெரிவித்துள்ளார்.
அதிமுகவின் 55ஆவது தொடக்க நாள் விழாவையொட்டி மதுரை கே.கே.நகரில் உள்ள எம்.ஜி.ஆர்., ஜெயலலிதா சிலைகளுக்கு மரியாதை செய்த பின்னர் முன்னாள் அமைச்சர் செல்லூர் ராஜு அளித்த பேட்டி:
தவெக கட்சி நிர்வாகியிடமிருந்து இத்தனை கோடி மதிப்பிலான போதைப் பொருள் பறிமுதல் செய்யப்பட்டுள்ளது. தனது கட்சி நிர்வாகி என்பதால் தவெக அரசு, அவரை முதலில் விட்டுவிட்டது. மத்திய புலனாய்வுத் துறை விசாரணையில்தான் இப்போது இந்த விஷயம் வெளியே வந்துள்ளது. இது ஒரு சாம்பிள் மட்டுமே, இதே போல நிறைய இருக்கும்.
எம்.ஜி.ஆரின் தொண்டர்களை அழைப்பதற்கு தவெக-க்கு தகுதி கிடையாது. மார்க்கெட்டில் தவெக விலை போகாததால்தான், அதிமுகவை வைத்து தங்களை வளர்க்க பார்க்கிறார்கள்.
உண்மையான அதிமுக தொண்டர்கள் அதிமுகவில் தான் உள்ளனர். அதிமுக மீண்டும் ஆட்சிக்கு வரும்.
தவெக - பட்டாம்பூச்சிகளின் சாயம் வெளுத்து விடும். யோகி பாபு வருகிறார் என்று சொன்னால் கூட அவ்வளவு கூட்டம் வரும். விஜய்க்கு கூடும் கூட்டத்தை விட அதிகமாக வரும்.
மெத்தப்பட்டமைன் விவகாரத்தில் தமிழக காவல் துறைக்கு களங்கம் ஏற்படும் வகையில் தவெக நிர்வாகிகள் செயல்பட்டுள்ளனர்.
ரூ.35க்கு மின்சாரம் வாங்குவதில் இருந்தே இவர்கள் எவ்வளவு நிர்வாக திறனற்றவர்கள் எனத் தெரிகிறது. நிர்வாக திறனில் பூஜ்யமாக உள்ளது தவெக அரசு. அதிமுகவை இழிவாக பேசுவதை முதல்வர் விஜய் இதோடு நிறுத்திக் கொள்ள வேண்டும்.
அதிமுக ஒரு ஆலமரம். உதிரும் சில இலைகளை பற்றி எங்களுக்கு கவலையில்லை என்று தெரிவித்தார்.
Summary
Former AIADMK Minister Sellur Raju has stated that Yogi Babu will draw a larger crowd than Vijay.
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