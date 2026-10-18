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மறைமலை நகர், சிஎம்டிஏ பூங்கா தற்காலிகப் பேருந்து நிலையங்கள் இனி செயல்படாது!

ஆயுதப் பூஜையை முன்னிட்டு தற்காலிகமாக செயல்பட்ட வந்த 2 பேருந்து நிலையங்கள் இனி செயல்படாது.

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பேருந்துகள். - கோப்புப்படம்

Updated On :

ஆயுதப் பூஜையை முன்னிட்டு தற்காலிகமாக செயல்பட்ட சிஎம்டிஏ பூங்கா, மறைமலைநகர் பேருந்து நிலையங்கள் வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் இனி செயல்படாது என்று அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

இது தொடர்பாக போக்குவரத்துக் கழகம் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:

ஆயுதப் பூஜை தொடர் விடுமுறையை முன்னிட்டு, சென்னையிலிருந்து பல்வேறு ஊர்களுக்குச் செல்லும் பொதுமக்களின் வசதிக்காக ஐந்து இடங்களில் (கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையம் (KCBT), கிளாம்பாக்கம்; புரட்சித் தலைவர் டாக்டர் எம்.ஜி.ஆர். பேருந்து நிலையம், கோயம்பேடு; மாதவரம் புதிய பேருந்து நிலையம்; சிஎம்டிஏ காலநிலைப் பூங்கா தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் மற்றும் மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையம் அமைந்துள்ள பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்பட்டு வந்தன.

முக்கியப் பேருந்து இயக்க மாற்றங்கள் (இன்று - அக். 18):

வெளியூர் செல்லும் பயணிகள் எண்ணிக்கை குறைந்ததால் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையங்களிலிருந்து இயக்கப்பட்ட வழித்தட பேருந்துகள் கிளாம்பாக்கம் பேருந்து நிலையத்தில் வழக்கமாக இயக்கப்படும் நடை மேடைகளிலிருந்தும் இயக்கப்படுகிறது

திருவண்ணாமலை வழி:

சிஎம்டிஏ காலநிலைப் பூங்கா தற்காலிகப் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து திருவண்ணாமலை வழியாக போளூர், சேத்துப்பட்டு, வந்தவாசி ஆகிய இடங்களுக்கு இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள், இன்று கிளாம்பாக்கம், கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தின் வழக்கமாக இயக்கப்படும் நடைமேடை எண் 7-லிருந்து இயக்கப்படும்.

கும்பகோணம் வழி:

மறைமலைநகர் தற்காலிகப் பேருந்து நிலையத்திலிருந்து கும்பகோணம், நாகப்பட்டினம், தஞ்சாவூர் ஆகிய இடங்களுக்கு இயக்கப்பட்ட பேருந்துகள், இன்று கிளாம்பாக்கம், கலைஞர் நூற்றாண்டு பேருந்து முனையத்தின் வழக்கமாக இயக்கப்படும் நடைமேடை எண் 5-லிருந்து இயக்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

Summary

Maraimalai Nagar and CMDA Park temporary bus stands will not function!

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