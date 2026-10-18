வடகிழக்குப் பருவமழை: சென்னை எழிலக அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு!
வடகிழக்குப் பருவமழை முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து சென்னை எழிலகத்தில் உள்ள அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்தில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு மேற்கொண்டது பற்றி....
சென்னை எழிலகத்தில் அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா.
தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு பகுதிகளில் வடகிழக்குப் பருவமழை பெய்து வரும் நிலையில், சென்னையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் மழை மற்றும் பேரிடர் முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கைகள் குறித்து, பொதுப்பணி மற்றும் விளையாட்டு மேம்பாட்டுத் துறை அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா ஆய்வு மேற்கொண்டார்.
சென்னை எழிலகத்தில் அமைந்துள்ள அவசரகால செயல்பாட்டு மையத்திற்கு நேரில் சென்ற அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா, அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்டு வரும் கண்காணிப்புப் பணிகள் மற்றும் அவசரகால நடவடிக்கைகள் தொடர்பாகப் பார்வையிட்டு ஆய்வு செய்தார்.
வடகிழக்குப் பருவமழையால் ஏற்படக்கூடிய பாதிப்புகளை எதிர்கொள்ளவும், பொதுமக்களின் பாதுகாப்பை உறுதி செய்யவும் மேற்கொள்ளப்படும் நடவடிக்கைகள் குறித்து அவர் ஆய்வு மேற்கொண்டார். மழை பாதிப்புகள் குறித்த தகவல்களை உடனுக்குடன் கண்காணித்து, தேவையான மீட்பு மற்றும் நிவாரணப் பணிகளைத் துரிதமாக மேற்கொள்வதன் முக்கியத்துவம் இந்த ஆய்வின்போது வலியுறுத்தப்பட்டது.
இந்த ஆய்வின்போது, பெருநகர சென்னை மாநகராட்சி ஆணையாளர் டாக்டர் ஜி.எஸ். சமீரன், இணை ஆணையாளர் (பணிகள்) செ. சரவணன், தமிழ்நாடு வீட்டு வசதி வாரியத் தலைவர் சிவா மற்றும் வருவாய் மற்றும் பேரிடர் மேலாண்மைத் துறை அலுவலர்கள் உடனிருந்தனர்.
வடகிழக்குப் பருவமழையை முன்னிட்டு, மழை பாதிப்புகளைக் கண்காணித்தல், அவசரகால நடவடிக்கைகளை ஒருங்கிணைத்தல் மற்றும் பொதுமக்களுக்குத் தேவையான உதவிகளை விரைந்து வழங்குதல் ஆகியவற்றில் சம்பந்தப்பட்ட துறைகள் தொடர்ந்து கண்காணிப்புடன் செயல்படுவது அவசியமாகியுள்ளது.
Summary
Minister Aadhav Arjuna inspected the precautionary measures for the northeast monsoon at the Emergency Operations Centre in Ezhilagam, Chennai.
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