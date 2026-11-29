பாஜகவிடம் சரணடைந்துவிட்டது திமுக: ஆதவ் அர்ஜுனா
பாஜகவிடம் திமுக சரணடைந்துவிட்டதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா விமர்சித்துள்ளது குறித்து...
ஆதவ் அர்ஜுனா - படம் | யூடியூப் /
பாஜகவிடம் திமுக சரணடைந்துவிட்டதாக அமைச்சர் ஆதவ் அர்ஜுனா இன்று (நவ. 29) விமர்சித்தார்.
சென்னை பெரியமேட்டில் தவெக அரசின் சாதனை விளக்கப் பொதுக்கூட்டத்தில் திமுகவை விமர்சித்து ஆதவ் அர்ஜுனா பேசியதாவது:
திமுகவின் சட்டப்பேரவை தீர்மானம் வேறு இன்றைய நிலைப்பாடு வேறு. பாஜகவின் தொகுதி மறுவரையறைக்கு ஆதரவு அளித்த நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளதாக திமுக அறிவித்துள்ளது. முதல்வர் ஒரு தீர்க்கதரிசி, என்ன நடக்கும் என்பதை 6 மாதங்களுக்கு முன்பே கூறினார்.
திமுக - பாஜக ரகசிய கூட்டணி என்று 6 மாதங்களுக்கு முன்பே கூறியவர் நம் முதல்வர் விஜய். பாஜகவிடம் சரணடைந்துவிட்டது திமுக. இது இப்போது வெளிப்படையாகவே தெரிகிறது என ஆதவ் அர்ஜுனா பேசினார்.
Summary
DMK has surrendered to the BJP: Aadhav Arjuna
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