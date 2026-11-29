இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்களிடம் மாற்றுத் திட்டம் இல்லை: மு.க. ஸ்டாலின்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித்தலைவர்களிடம் மாற்று திட்டம் இல்லை என மு.க. ஸ்டாலின் பேட்டி..
மு.க. ஸ்டாலின் - எக்ஸ்
தொகுதி மறுவரையறை மசோதா விவகாரத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித்தலைவர்களிடம் மாற்று திட்டம் இல்லை என திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இன்று (நவ. 29) தெரிவித்தார்.
தென்மாநில கட்சிகளுக்கு இது வாழ்வா? சாவா? போராட்டம் என்றும் தமிழ்நாட்டிற்கான குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பைக் கூட இழந்துவிடுவோம் என்பதாலும் தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்களிடம் குறிப்பிட்டதாகக் கூறினார்.
தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவுக்கு திமுக ஆதரவு அளிப்பதாக அறிவித்திருந்த நிலையில், அம்முடிவை மறுபரிசீலனை செய்யக் கோரி இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் இன்று மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டனர்.
பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்களுடன் பேசியது என்ன என்பது குறித்து மு.க. ஸ்டாலின் செய்தியாளர்களுடன் பேசியதாவது:
''காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மமதா பானர்ஜி உள்ளிட்ட தலைவர்களும் மூன்று மாநில முதல்வர்களும் தொகுதி மறுவரையறை நிலைப்பாடு குறித்துப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தினர்.
தொடக்கத்தில் இருந்து நாங்கள் முன்வைத்த கோரிக்கைகள் புதிய மசோதாவில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளதை அவர்களிடம் தெளிவாக எடுத்துக்கூறினேன்.
வேறு சில பிரச்னைகள் குறித்தும் அவர்கள் பேசினார்கள். நாங்கள் அதை கேட்டுக்கொண்டோம்.
இந்த மசோதா தோற்கடிக்கப்பட்டால், தமிழ்நாட்டிற்கான குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பைக் கூட இழந்துவிடுவோம் என்பதால் எங்களின் நிலைப்பாட்டில் உறுதியாக உள்ளதாகக் கூறினோம்.
தமிழ்நாடு வஞ்சிக்கப்படுவதை அனுமதிக்கமாட்டோம். மசோதா நிறைவேற்றப்படாவிட்டால், குறைந்தபட்ச பாதுகாப்பைக் கூட இழப்போம்.
தற்போது எடுக்கப்பட்ட மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பின்படி தமிழ்நாடு நிச்சயம் பாதிக்கப்படும். தற்போதுள்ள எம்.பி.க்கள் இடம் குறையும். தென்மாநிலங்கள் மொத்தமாக பாதிக்கப்படும்.
மாநில கட்சிகளுக்கு இது வாழ்வா? சாவா? என்ற போராட்டம். அதை தடுக்க இப்போது கொண்டுவரப்படும் மசோதாவை ஆதரிப்பதை தவிர வேறுவழியே இல்லை.
காங்கிரஸிடம் வேறு திட்டமும் இல்லை. நாடாளுமன்றத்துக்கு எங்களுக்கு இருக்கும் பலத்தால் அடுத்த 25 ஆண்டுகளுக்கு அரசியல் வலிமையைக் காப்பாற்றியுள்ளோம். இதில் உணர்ச்சிவசப்பட்டு முடிவெடுக்க முடியாது.
அண்ணா தொடங்கிய கட்சி திமுக. கருணாநிதியைத் தொடர்ந்து மு.க. ஸ்டாலினாகிய நானும் மாநில உரிமையின் பக்கம் நிற்கிறேன். தமிழ்நாடு ஃபர்ட்ஸ்'' எனக் குறிப்பிட்டார்.
Summary
INDIA alliance leaders have no alternative plan: M.K. Stalin
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