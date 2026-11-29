மு.க. ஸ்டாலினுடன் இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தை!
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து பேச்சுவார்த்தை...
பேச்சுவார்த்தையின்போது... - எக்ஸ்
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்துக்கு வந்த இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்களை அவர் வாசலுக்கே வந்து வரவேற்றார்.
காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, மமதா பானர்ஜி ஆகியோரை பொன்னாடை போர்த்தி மு.க. ஸ்டாலின் வரவேற்றார்.
இதனைத் தொடர்ந்து சோனியா காந்தி தலைமையில் பேச்சுவார்த்தை தொடங்கியது. இப்பேச்சுவார்த்தையில் தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார், கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன், காங்கிரஸ் பொதுச்செயலாளர் கே.சி. வேணுகோபால் ஆகியோரும் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாளை (நவ. 30) தாக்கலாகும் நிலையில், மு.க. ஸ்டாலினுடன் இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பாஜகவின் மசோதாவுக்கு திமுக தலைவர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், அவரின் முடிவை மாற்ற இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்கள் முயற்சித்து வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக இப்பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
இப்பேச்சுவார்த்தையில், தொகுதி மறுவரையறை மசோதாவை ஆதரிக்கும் நிலைப்பாட்டை எடுத்தது ஏன்? என்பது தொடர்பாக இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்களிடம் மு.க. ஸ்டாலின் எடுத்துரைப்பதாகத் தகவல் தெரியவந்துள்ளது.
ஸ்டாலினின் நிலைப்பாட்டை மறுபரிசீலனை செய்யக்கோரி இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
திமுகவுக்கு 22 எம்.பி.க்கள் உள்ளதால் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நிறைவேற்றப்படுவதை தடுக்க இந்தியா கூட்டணி முயற்சித்து வருகிறது.
Summary
INDIA alliance leaders hold talks with M.K. Stalin
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