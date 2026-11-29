சோனியாவை வாசலுக்கே வந்து வரவேற்ற மு.க. ஸ்டாலின்!
மு.க. ஸ்டாலினுடன் தொகுதி மறுவரை குறித்து இந்தியா கூட்டணி கட்சித் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளது குறித்து...
மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள்
திமுக தலைவர் மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்திற்கு இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள் வருகை புரிந்துள்ளனர். மு.க. ஸ்டாலினுடன் தொகுதி மறுவரையறை குறித்து பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
சென்னை ஆழ்வார்ப்பேட்டையில் உள்ள இல்லத்தில் காங்கிரஸ் தலைவர் மல்லிகார்ஜுன கார்கே, சோனியா காந்தி, ராகுல் காந்தி, வேணுகோபால், மமதா பானர்ஜி உள்ளிட்டோர் மு.க. ஸ்டாலினுடன் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
தெலங்கானா முதல்வர் ரேவந்த் ரெட்டி, கர்நாடக முதல்வர் டி.கே. சிவகுமார், கேரள முதல்வர் வி.டி. சதீசன் ஆகியோரும் பேச்சுவார்த்தையில் இடம்பெற்றுள்ளனர்.
மக்களவையில் தொகுதி மறுவரையறை மசோதா நாளை தாக்கl செய்யப்படவுள்ள நிலையில், மு.க. ஸ்டாலினுடன் இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்கள் பேச்சுவார்த்தையில் ஈடுபட்டுள்ளனர்.
பாஜகவின் மசோதாவுக்கு திமுக தலைவர் ஆதரவு தெரிவித்துள்ள நிலையில், அவரின் முடிவை மாற்ற இந்தியா கூட்டணித் தலைவர்கள் முயற்சித்து வருகின்றனர். அதன் ஒரு பகுதியாக இப்பேச்சுவார்த்தை நடைபெற்று வருகிறது.
மு.க. ஸ்டாலின் இல்லத்தில் இந்தியா கூட்டணிக் கட்சித் தலைவர்கள்
Summary
M.K. Stalin came all the way to the entrance to welcome Sonia!
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