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சென்னையில் மழை: இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர்!

இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீரை வெளியேற்றும் நடவடிக்கை...

இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கிய மழைநீர்.

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சென்னையில் தொடர் கனமழை எதிரொலியாக இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது.

சென்னையில் பெய்து வரும் தொடர் மழையின் காரணமாக, நுங்கம்பாக்கத்தில் அமைந்துள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் மழைநீர் குளம்போல் தேங்கியுள்ளது. இதனால், அலுவலக வளாகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கியுள்ள நிலையில், அதனை வெளியேற்றும் பணிகள் தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

சென்னையில் தொடர்ந்து பெய்து வரும் மழையால் தாழ்வான பகுதிகளில் மழைநீர் தேங்கும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது. இதன் ஒரு பகுதியாக, நுங்கம்பாக்கத்தில் உள்ள இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்திலும் மழைநீர் அதிக அளவில் தேங்கியுள்ளது. வளாகத்தில் குளம்போல் தேங்கியுள்ள நீரை அகற்றுவதற்காக மோட்டார்கள் பயன்படுத்தப்பட்டு வருகின்றன.

தேங்கிய மழைநீரை மோட்டார்கள் மூலம் வெளியேற்றும் பணியில் ஊழியர்கள் தீவிரமாக ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மழைநீர் விரைவாக வெளியேற்றப்பட்டு, அலுவலக வளாகத்தில் இயல்பு நிலை திரும்ப நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

தொடர் மழையால் இந்து சமய அறநிலையத்துறை ஆணையர் அலுவலக வளாகத்தில் தேங்கிய மழைநீரை மோட்டார்கள் மூலம் வெளியேற்றும் பணிகள் தற்போது தீவிரமாக நடைபெற்று வருகின்றன.

Summary

In response to the continuous heavy rains in Chennai, rainwater has accumulated like a pond in the office premises of the Commissioner of Hindu Religious Endowments.

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