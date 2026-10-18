1,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க ஒப்பந்தம் கோரியது தமிழக அரசு!
தமிழகத்தின் மின் தேவையைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் மாதம் 1,000 மெகாவாட் என்ற வீதத்தில் 7 மாதங்களுக்கு மின்சாரம் வாங்க ஒப்பந்தம் கோரி மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் - கோப்புப் படம்
தமிழகத்தின் மின் தேவையைப் பூா்த்தி செய்யும் வகையில் மாதம் 1,000 மெகாவாட் என்ற வீதத்தில் 7 மாதங்களுக்கு மின்சாரம் வாங்க ஒப்பந்தம் கோரி மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழகத்தின் மின் தேவை தினமும் சராசரியாக, 16,000 மெகாவாட்டாக உள்ளது. இது, கோடை காலத்தில் 20,000 மெகாவாட்டை தாண்டும். நிகழ் ஆண்டு கோடை காலம் முடிவடைந்தும் வெயிலின் தாக்கம் குறையாததால், மின் தேவை அதிகரித்தது.
பகலில் சூரியசக்தி மின் நிலையங்களில் இருந்து தினமும் சராசரியாக, 6,500 மெகாவாட் கிடைப்பதால், மின் தேவையை ஈடுசெய்ய மின்வாரியத்துக்கு சிரமம் இல்லை.
அதேநேரம், கடந்த மே மாதம் தொடங்கிய காற்றாலை சீசன் அண்மையில் முடிவடைந்தது. எனவே, சூரிய சக்தி மின்சாரம் கிடைக்காத சமயங்களில், காற்றாலை மின் நிலையங்களில் தினமும் 1,000 மெகாவாட் கூட கிடைப்பதில்லை.
இந்நிலையில், மின் தேவையை பூா்த்தி செய்ய நெருக்கடி ஏற்பட்டுள்ளதால், கூடுதலாக மின்சாரம் வாங்கும் நடவடிக்கையில், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியம் ஈடுபட்டுள்ளது. கடந்த அக். 15-ஆம் தேதி முதல் வரும் 31-ஆம் தேதி வரை தினமும் 1,500 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க, சில நிறுவனங்களிடம் அண்மையில் ஒப்பந்தம் செய்யப்பட்டது.
பல மாவட்டங்களில் மழை பெய்வதால், மின் தேவை சற்று குறைந்துள்ளது. இதனால் மின் கொள்முதலும் குறைந்துள்ளது.
இந்நிலையில், இரவு நேரங்களில் ஏற்படும் உச்சநேர மின் தேவையைச் சமாளிக்க வரும் நவ. 1-ஆம் தேதி முதல், அடுத்த ஆண்டு மே 31-ஆம் தேதி வரை மாதம் 1,000 மெகாவாட் வீதம் 7 மாதங்களுக்கு 7,000 மெகாவாட் மின்சாரம் வாங்க ஒப்பந்தம் கோரி மின்சார வாரியம் அறிவிப்பு வெளியிட்டுள்ளது.
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