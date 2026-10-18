வீரப்பனின் 22-ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் அனுசரிப்பு!
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே வீரப்பனின் 22 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் அனுசரிக்கப்பட்டது குறித்து...
வீரப்பனின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தும் அவரது மனைவி. - படம் - தினமணி
சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே வீரப்பனின் 22 ஆம் ஆண்டு நினைவு நாள் இன்று (அக். 18) அனுசரிக்கப்பட்டது.
தமிழக கர்நாடகா போலீசாரிடம் நீண்ட நாட்களாக பிடிபடாமல் இருந்த வீரப்பனை 2004-ல் தமிழக அதிரடிப்படை சுட்டுக் கொன்றது.
அவரது சடலம் சேலம் மாவட்டம் மேட்டூர் அருகே உள்ள மூலக்காட்டில் அடக்கம் செய்யப்பட்டது. ஆண்டுதோறும் வீரப்பன் மனைவி முத்துலட்சுமியும் அவரது குடும்பத்தாரும் மூலக்காட்டிற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்துவார்கள். அப்போது தமிழக மற்றும் கர்நாடக மாநிலங்களில் இருந்து வீரப்பனின் ஆதரவாளர்கள் மூலக்காட்டிற்கு வந்து அஞ்சலி செலுத்தி செல்வார்கள்.
இன்று 22வது ஆண்டு நினைவு தினம் மூலக்காட்டில் அனுசரிக்கப்பட்டது. வீரப்பன் மனைவி முத்துலட்சுமி மலர் மாலை அணிவித்தும் மலர் தூவியும் வீரப்பனின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்தினார். பொதுமக்களும் வீரப்பனின் ஆதரவாளர்களும் மலர் தூவி மலர் மாலை அணிவித்து அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர்.
வீரப்பன் மனைவி முத்துலட்சுமி செய்தியாளர்களிடம் பேசியதாவது:
கடந்த காலங்களில் எனது கணவரின் நினைவிடத்தில் அஞ்சலி செலுத்த பல்வேறு தடைகள் விதிக்கப்பட்டன. நினைவு மண்டபம் கட்டவும் அனுமதி வழங்கவில்லை. தற்போது உள்ள ஆட்சியில் எங்களுக்கு தடைகள் ஏதுமில்லை. அதேபோல நினைவு மண்டபம் கட்ட தமிழ்நாடு முதல்வர் அனுமதிப்பார் என்ற நம்பிக்கை உள்ளது. இதுகுறித்து தமிழ்நாடு முதல்வரை சந்தித்து கோரிக்கை வைப்பேன். அரசாங்கம் எனது கணவரை குற்றவாளி என்று கூறினாலும் மக்கள் அவரை சாமி போலத்தான் கருதுகின்றனர் என்றார்.
அஞ்சலி செலுத்தினோர். - படம் - தினமணி
Summary
Veerappan's 22nd death anniversary was observed near Mettur in Salem district.
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