திமுகவினரின் ஆபாச - அநாகரிக பேச்சுக்கு தோல்விதான் பரிசு: அமைச்சர் கீர்த்தனா

திமுகவினரின் ஆபாச - அநாகரிக பேச்சுக்கு தோல்விதான் பரிசு: அமைச்சர் கீர்த்தனா
இனி வரும் எல்லா தேர்தல்களிலும் அநாகரிக திமுகவுக்குத் தோல்வியைத் தான் பரிசாக வழங்குவார்கள் என அமைச்சர் கீர்த்தனா கூறியிருப்பது...
அமைச்சர் கீர்த்தனா - எக்ஸ்
திமுகவினரின் ஆபாச - அநாகரிக பேச்சுக்களை உற்று கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இனி வரும் எல்லா தேர்தல்களிலும் அநாகரிக திமுகவுக்குத் தோல்வியைத் தான் பரிசாக வழங்குவார்கள் என்று அமைச்சர் கீர்த்தனா தெரிவித்துள்ளார்.
இதுதொடர்பாக அவர் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில்,
மேடை நாகரிகம் துளியும் இல்லாமல் பெண்களை தரக்குறைவாகப் பேசிய திமுக தலைவருக்கும், எதிர்க் கட்சித் தலைவருக்கும், தமிழ்நாட்டு மக்கள் இடைத்தேர்தல் தோல்வி மூலமாகத் தண்டனை வழங்கி, தக்க பாடம் புகட்டினார்கள்.
திமுகவினருக்கு வாடிக்கை
நாகரிகம் இல்லாத நாராசப் பேச்சுதான் திமுக மகளிர் அணிக்கும் வாடிக்கை என்பது சென்னை பொதுக்கூட்டத்தில் நிரூபணம் ஆகி இருக்கிறது.
தமிழ்நாட்டு மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை அவமதித்து, திமுக மேடையில் நின்றுகொண்டு, நாக்கூசாமல் பேசியிருக்கிறார் திமுக மகளிர் அணிப் பெண்மணி ஒருவர்.
அருகில் அமர்ந்திருந்த சென்னை மேயர் பிரியா இந்த நாராசப் பேச்சைக்கேட்டு குதூகலித்து சிரிக்கிறார்.
மேடையில் அமர்ந்திருந்த திமுக மகளிரணி செயலாளர் கனிமொழி எம்பி இந்த இழிவான பேச்சுக்கு சிறு எதிர்ப்பைக்கூட காட்டாமல் வேடிக்கை பார்த்தபடி அமர்ந்திருக்கிறார்.
எந்த வகையான அரசியல் பண்பாடு?
'"தேர்தலில் தோற்ற விரக்தி உங்களுக்கு இருக்கலாம். அதற்காக ஜனநாயக முறையில் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதல்வரை தரக்குறைவாகப் பேசுவதும், அதை மேடையில் நின்று ரசிப்பதும் எந்த வகையான அரசியல் பண்பாடு?"
ஒரு பெண்ணாக அரசியல் மேடையில் நிற்பது மட்டும் பெருமையல்ல - பொதுவாழ்வில் கண்ணியத்தையும் பொறுப்பையும் காப்பதில்தான் பெண்களின் உண்மையான பெருமை இருக்கிறது.
கனிமொழி எம்.பி அவர்களே, மேயர் பிரியா அவர்களே, உங்கள் முன்னிலையில் நடந்த தரம் கெட்ட பேச்சை நீங்கள் கண்டிக்கப் போகிறீர்களா, இல்லை மௌனமாகக் கடந்து செல்லப் போகிறீர்களா?
இந்த கள்ள மௌனத்தின் மூலமாக, நீங்களும் திமுக வின் ஆபாச - அநாகரிக டிஎன்ஏ கொண்டவர்கள்தான் என்பதை நிரூபிக்கப் போகிறீர்களா?
தோல்வியைத் தான் பரிசாக வழங்குவார்கள்
தமிழ்நாட்டு மக்கள், திமுகவினரின் ஆபாச - அநாகரிக பேச்சுக்களை உற்று கவனித்துக் கொண்டுதான் இருக்கிறார்கள். இனி வரும் எல்லா தேர்தல்களிலும் அநாகரிக திமுகவுக்குத் தோல்வியைத் தான் பரிசாக வழங்குவார்கள் என்று அவர் கூறியுள்ளார்.
DMK's obscene and indecent speech is rewarded with defeat: Minister Keerthana
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