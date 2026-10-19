தமிழக கடற்கரை நோக்கி திரும்பும் காற்று சுழற்சி: கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு!
தமிழகத்தில் இன்று(அக். 19) கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளது குறித்து...
தமிழக கடற்கரை நோக்கி திரும்பும் காற்று சுழற்சி: கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழைக்கு வாய்ப்பு! - படம்: ENS
தெற்கு ஆந்திர கடல் பகுகி நோக்கி நகர்ந்த, காற்று சுழற்சி மீண்டும் வடதமிழக கடற்கரை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளதால், தமிழ்நாடு முழுவதும் பரவலாக மழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக தனியார் வானிலை ஆய்வாளர் ஹேமச்சந்திரன் தெரிவித்துள்ளார்.
இது தொடர்பாக, டெல்டா வெதர்மேன் என்று அறியப்படும் ஹேமச்சந்திரன் தன்னுடைய சமூக வலைதளப்பக்கத்தில் தெரிவித்திருப்பதாவது:
”தெற்கு ஆந்திர கடல் பகுகி நோக்கி நகர்ந்த காற்று சுழற்சி மீண்டும் வடதமிழக கடற்கரையை நோக்கி நகரத் தொடங்கியுள்ளது.
இதன் காரணமாக, இன்று(அக். 19) வடக்கு/வடகிழக்கு காற்று வீசி அடுத்த 24-36 மணி நேரத்தில் கீழைக்காற்றாக மாறக்கூடும்.
இதன் காரணமாக, இன்று பிற்பகலில் ஆங்காங்கே இடிமழை துவங்கி, மாலை/இரவு கடலோர மாவட்டங்களிலும், உள் மாவட்டங்களிலும் பரவலாகும்.
காற்று சுழற்சி தமிழக கடற்கரை நோக்கி திரும்புவதால், அக். 20 ஆம் தேதி இரவு முதல் முதல் 23 வரையிலான காலக்கட்டத்தில் தென் கடலோரம், காவிரி டெல்டா, வடகடலோரம், உள் மாவட்டங்கள், மேற்கு மாவட்டங்கள் என மாநிலம் முழுதும் பரவலாக முதல் சுற்று மழை வேகமெடுக்கும். எனவே பொறுமையுடன் காத்திருங்கள் கண்டிப்பாக நல்ல மழை பதிவாகும்.
முதல் சுற்று மழை அக். 24/25 வரை நிடிக்கக்கூடும், மாநிலத்தின் எந்தப் பகுதியையும் ஒதுக்காது” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
Summary
Private meteorologist Hemachandran has stated that widespread rain is likely across Tamil Nadu as the air circulation, which has moved towards the southern Andhra Pradesh coast, has started moving back towards the northern Tamil Nadu coast.
தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter
தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp
தினமணியைத் தொடர:
உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.
பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.