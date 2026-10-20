சென்னை - கோவா இண்டிகோ விமானத்திற்கு வெடிகுண்டு மிரட்டல்!
சென்னை விமான நிலையத்தில் சென்னை - கோவா செல்லவிருந்த இண்டிகோ விமானத்திற்கு நேற்று வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
இண்டிகோ விமானம் - கோப்புப் படம்
சென்னை விமான நிலையத்தில் சென்னை - கோவா செல்லவிருந்த இண்டிகோ விமானத்திற்கு நேற்று வெடிகுண்டு மிரட்டல் விடுக்கப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, விமான நிலைய அதிகாரிகள் பயணிகளிடம் சோதனை நடத்தி அவர்களை வெளியேற்றிய பின்னர் விமானத்தைத் தனிமைப்படுத்தினர்.
6E588 என்ற எண் கொண்ட இண்டிகோ நிறுவன விமானமானது, மாலை 5.40 மணிக்கு கோவாவுக்குப் புறப்படவிருந்த நிலையில் வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் இருப்பதாக விமான நிலையத்திற்குத் தகவல் கிடைத்தது.
பின்னர், வெடிகுண்டு அச்சுறுத்தல் மதிப்பீட்டுக் குழு வரவழைக்கப்பட்டு விமானம் தொலைதூர நிறுத்துமிடத்திற்குக் கொண்டு செல்லப்பட்டு தனிமைப்படுத்தப்பட்டது.
இதனைத் தொடர்ந்து, பாதுகாப்புச் சோதனைகள் நிறைவடைந்த பின்னர் இரவு 9.20 மணியளவில் வெடிகுண்டு மிரட்டல் வதந்தி எனக் கண்டறியப்பட்டதாக விமான நிலைய அதிகாரிகள் தெரிவித்தனர்.
பின்னர் அந்த விமானம் இண்டிகோ நிறுவனத்திடம் ஒப்படைக்கப்பட்டு, 5 மணி நேரம் தாமதமாக கோவா புறப்பட்டுச் சென்றது.
Summary
A bomb threat was made at Chennai Airport yesterday against an IndiGo flight scheduled to depart from Chennai to Goa.
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