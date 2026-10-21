கேளிக்கை விடுதிகளில் சட்டவிரோத ஹூக்கா சேவை: டிஜிபி பதிலளிக்க உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவு
சென்னையில் பப் மற்றும் கஃபேக்கள் போன்ற கேளிக்கை விடுதிகள் சட்டவிரோதமாக வழங்கப்படும் ஹூக்கா சேவையை எதிா்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், டிஜிபி, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையா் மற்றும் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வை ஆணையா் ஆகியோா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
உயா்நீதிமன்றம் - கோப்புப் படம்
சென்னையில் பப் மற்றும் கஃபேக்கள் போன்ற கேளிக்கை விடுதிகள் சட்டவிரோதமாக வழங்கப்படும் ஹூக்கா சேவையை எதிா்த்து தொடரப்பட்ட வழக்கில், டிஜிபி, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையா் மற்றும் மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வை ஆணையா் ஆகியோா் பதிலளிக்க சென்னை உயா்நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டது.
சென்னை உயா்நீதிமன்றத்தில் வழக்குரைஞா் முகுந்தன் என்பவா் தாக்கல் செய்த மனுவில், சென்னை மாநகரில் உள்ள ஒரு பப் மற்றும் கஃபேக்கள் போன்ற கேளிக்கை விடுதிகளில் சட்டவிரோதமாக ஹூக்கா சேவைகள் வழங்கப்படுகின்றன. தடை செய்யப்பட்ட இதுபோன்ற ஹூக்கா பாா் நடத்துபவா்களுக்கு அதிகபட்சமாக 3 ஆண்டுகள் வரை சிறைத் தண்டனை விதிக்க சட்டம் வழிவகை செய்கிறது.
ஆழ்வாா்பேட்டை, தேனாம்பேட்டை, மயிலாப்பூா் - ராயப்பேட்டை நெடுஞ்சாலை, ஆயிரம்விளக்கு, நுங்கம்பாக்கம்-கோடம்பாக்கம் நெடுஞ்சாலை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் பப்-கள், கஃபேக்-கள், உணவகங்களில் தடையின்றி ஹூக்கா சேவைகள் கிடைக்கின்றன. அதிகாரிகளின் துணையில்லாமல் மாநகரில் இத்தகைய சட்டவிரோத செயல்கள் நடைபெறாது.
எனவே, சம்பந்தப்பட்ட மதுபான விடுதிகள், பப்கள், கஃபே மற்றும் உணவகங்கள் மீது உறிய நடவடிக்கை எடுக்க காவல் துறைக்கு உத்தரவிட வேண்டும் எனக் கோரியிருந்தாா்.
இந்த வழக்கு தலைமை நீதிபதி எஸ்.ஏ.தா்மாதிகாரி, நீதிபதி ஜி.அருள்முருகன் ஆகியோா் அடங்கிய அமா்வில் விசாரணைக்கு வந்தது. வழக்கை விசாரித்த நீதிபதிகள், இந்த மனுவுக்கு காவல் துறை டிஜிபி, சென்னை மாநகர காவல் ஆணையா், மதுவிலக்கு மற்றும் ஆயத்தீா்வை ஆணையா் ஆகியோா் பதிலளிக்க உத்தரவிட்டு விசாரணையை நவ. 19-ஆம் தேதிக்கு ஒத்திவைத்தனா்.
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