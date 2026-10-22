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தென் மாவட்டங்களில் பலத்த மழை! குமரியில் 146 மி.மீ. பதிவு!

கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஏழுதேசத்தில் அதிகபட்ச மழை பதிவானது பற்றி...

rain

மழை - பிரதிப் படம்

Updated On :

தமிழ்நாட்டில் கடந்த 24 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஏழுதேசத்தில் 146 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

தமிழ்நாடு முழுவதும் வடகிழக்கு பருவமழை தீவிரமடைந்துள்ள நிலையில், பல்வேறு மாவட்டங்களில் கடந்த ஒரு வாரமாக கனமழை பெய்து வருகின்றது.

கடந்த செவ்வாய்க்கிழமை சென்னை உள்ளிட்ட வடதமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் பலத்த மழை பெய்த நிலையில், புதன்கிழமை மாலை முதல் கன்னியாகுமரி உள்ளிட்ட தென்தமிழக கடலோர மாவட்டங்களில் விடியவிடிய பரவலாக மழை பெய்தது.

இந்த நிலையில், தமிழ்நாட்டில் அக். 21 காலை 8.30 மணி முதல் அக். 22 காலை 8.30 மணி வரையிலான 24 மணிநேரத்தில் அதிகபட்சமாக கன்னியாகுமரி மாவட்டம் ஏழுதேசத்தில் 146 மி.மீ., மழை பதிவாகியுள்ளது.

இதேபோல், நெல்லை மாவட்டம் ஊத்துவில் 128 மி.மீ., தூத்துக்குடி மாவட்டம் திருச்செந்தூரில் 117 மி.மீ., காயல்பட்டினத்தில் 115 மி.மீ., கிருஷ்ணகிரி செங்கத்தில் 112 மி.மீ. மழை பதிவாகியுள்ளது.

சென்னையைப் பொறுத்தவரை கடந்த 24 மணிநேரத்தில் பெரியளவிலான மழை எங்கும் பதிவாகவில்லை. மாமல்லபுரம் சுற்றியுள்ள கிழக்கு கடற்கரைப் பகுதிகளிலும், திருவள்ளூரில் பொன்னேரியைச் சுற்றியுள்ள பகுதிகளிலும் கனமழை பெய்தது.

Summary

Heavy rain in southern districts! 146 mm recorded in Kumari!

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