The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
திமுகவுக்கும் வெட்கமில்லை; நாதகவுக்கும் வெட்கமில்லை! வன்னி அரசு காட்டம்!எல். முருகன் ராஜிநாமா: நவ. 12ல் மாநிலங்களவை இடைத்தேர்தல்!தங்கம் விலை இன்று அதிரடியாக சரிவு! இன்றைய நிலவரம் (அக். 22)வங்கக் கடலில் அடுத்தடுத்து புயல் சின்னங்கள்: தமிழகத்தில் பலத்த மழை எச்சரிக்கை எதிா்மறை நாடாக சித்தரிக்க முயற்சி: ஐ.நா.வில் இந்தியா குற்றச்சாட்டு சிஎம்ஆா்எல் வழக்கு: பினராயி விஜயனுக்கு எதிரான விசாரணைக்கு ஒரு வாரகால தடை தரக் குறைபாடு மருந்துகளை கண்டறிவதில் தமிழகம் முதலிடம்இந்திய-அமெரிக்க வா்த்தக ஒப்பந்தம் முற்றிலும் மாறுபட்டதாக இருக்கும்- டிரம்ப் தகவல்இன்று தொடங்குகிறது டி20 தொடா் - நியூஸிலாந்தை சந்திக்கிறது இந்தியா

பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் மறைவு: அன்புமணி இரங்கல்

பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் மறைவுக்கு அன்புமணி தெரிவித்துள்ள இரங்கல் குறித்து...

Singer Krishnaraj passes away

பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் மறைவு: அன்புமணி இரங்கல்

Updated On :

தமிழ்த் திரையுலகின் புகழ்பெற்ற பாடகர்களில் ஒருவரான கிருஷ்ணராஜ் மறைவுக்கு பாமக தலைவர் அன்புமணி ராமதாஸ் இரங்கல் தெரிவித்துள்ளார்.

இதுகுறித்து அவர் விடுத்துள்ள இரங்கல் அறிக்கையில்,

தமிழ்த் திரையுலகின் புகழ்பெற்ற பாடகர்களில் ஒருவரான கிருஷ்ணராஜ் காலமானார் என்ற செய்தியறிந்து அதிர்ச்சியும், வேதனையும் அடைந்தேன்.

சிங்கப்பூர் அதிபராக இருந்த தமிழர் எஸ்.ஆர் நாதன் அவர்களால் பாராட்டப்பட்ட பொற்காலம் திரைப்படத்தின் ‘தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து’ பாடலின் மூலம் புகழ்பெற்ற கிருஷ்ணராஜ், மக்களின் மனதை நிறைத்த நூற்றுக்கணக்கான பாடல்களை பாடியிருக்கிறார்.

இசையமைப்பாளர் தேவா அவர்களின் குழுவில் ஒருவராக பணியாற்றி, அவரால் அறிமுகம் செய்யப்பட்டு புகழ்பெற்ற கிருஷ்ணராஜ், தேவா மறைந்த சில நாள்களில் நம்மை விட்டு பிரிந்திருப்பது பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்துகிறது.

பாடகர் கிருஷ்ணராஜை இழந்து வாடும் குடும்பத்தினர், நண்பர்கள், திரையுலகினர் உள்ளிட்ட அனைவருக்கும் எனது ஆழ்ந்த இரங்கலையும், அனுதாபங்களையும் தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் என கூறியுள்ளார்.

Summary

Singer Krishnaraj passes away: Anbumani condoles

தினமணி செய்திமடலைப் பெற... Newsletter

தினமணி'யை வாட்ஸ்ஆப் சேனலில் பின்தொடர... WhatsApp

தினமணியைத் தொடர: Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Telegram, Threads, Arattai, Google News

உடனுக்குடன் செய்திகளை அறிய தினமணி App பதிவிறக்கம் செய்யவும்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து... பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் காலமானார்!

தஞ்சாவூரு மண்ணு எடுத்து... பாடகர் கிருஷ்ணராஜ் காலமானார்!

நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட செங்கோலை வடிவமைத்த உம்மிடி எத்திராஜ் மறைவு: குடியரசு துணைத் தலைவா், பிரதமா் இரங்கல்

நேருவுக்கு வழங்கப்பட்ட செங்கோலை வடிவமைத்த உம்மிடி எத்திராஜ் மறைவு: குடியரசு துணைத் தலைவா், பிரதமா் இரங்கல்

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு திரையுலகிற்கு பேரிழப்பு! முதல்வர் விஜய் இரங்கல்

இசையமைப்பாளர் தேவா மறைவு திரையுலகிற்கு பேரிழப்பு! முதல்வர் விஜய் இரங்கல்

தேவா மறைவு! ஆளுநர் ஆர்லேகர் இரங்கல்!

தேவா மறைவு! ஆளுநர் ஆர்லேகர் இரங்கல்!

விடியோக்கள்

வேதனையில் வேதாரண்யம் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் | Vedaranyam | Salt | Rain

வேதனையில் வேதாரண்யம் உப்பளத் தொழிலாளர்கள் | Vedaranyam | Salt | Rain

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!

#DINAMANI | மழை நீர் சேகரிப்பு விழிப்புணர்வு: முதல்வர் விஜய் தொடக்கி வைத்தார்!