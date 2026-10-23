அரசை விமா்சித்தால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை: சுகாதாரத் துறை உத்தரவால் சா்ச்சை
அரசை விமா்சித்தால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை என்ற சுகாதாரத் துறை உத்தரவால் சா்ச்சை
தலைமைச் செயலகம் - கோப்புப் படம்
மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்களை பொது வெளியில் விமா்சித்தால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநா் உத்தரவிட்ட நிலையில், அதற்கு பல்வேறு தரப்பிலிருந்தும் விமா்சனங்கள் எழுந்துள்ளன.
தாய்மாமன் தங்க மோதிரம் திட்டமானது மக்கள் நல்வாழ்வுத் துறையின் கீழ் செயல்படுத்தப்பட்டு வருவது அரசு மருத்துவா்களிடையே அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. மற்றொருபுறம் தவெக தோ்தல் வாக்குறுதிப்படி பணி நிரந்தரம் செய்யக் கோரி செவிலியா்கள், தூய்மைப் பணியாளா்கள், எய்ட்ஸ் கட்டுப்பாட்டுப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்டோா் போராட்டம் நடத்தி வருகின்றனா்.
இந்நிலையில், அவா்கள் அடுத்தகட்டப் போராட்டத்தை முன்னெடுப்பதற்கு ஆயத்தமாகி வருகின்றனா். இவ்வாறான சூழலில் பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநா் அலுவலகத்திலிருந்து, துறை சாா்ந்த அதிகாரிகளுக்கு சுற்றறிக்கை ஒன்று வியாழக்கிழமை அனுப்பப்பட்டது.
அதில், பொது சுகாதார விதி (1973) 12-ஆவது பிரிவின்படி, மத்திய, மாநில அரசுகளின் திட்டங்கள், கொள்கை முடிவுகளுக்கு எதிராக பேசக் கூடாது என்றும், அது தொடா்பான மீம்ஸ்களை வெளியிடக் கூடாது என்றும் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
மேலும், பிற அரசுகளுடனான நல்லுறவை பாதிக்கும் வகையிலான கருத்துகளைப் பதிவிடக் கூடாது என்றும் அறிவுறுத்தப்பட்டுள்ளது. அரசை விமா்சிக்கும் அலுவல் சாரா கூட்டங்கள் எதிலும் பங்கேற்கக் கூடாது என்றும் உத்தரவிடப்பட்டுள்ளது. மீறினால் ஒழுங்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டிருக்கிறது.
இந்தச் சுற்றறிக்கைக்கு செவிலியா்கள், மருத்துவா்கள் சங்கம் ஆட்சேபம் தெரிவித்துள்ளன. கருத்துச் சுதந்திரத்தை முடக்கும் இப்படியொரு உத்தரவு, இதற்கு முன்பு பிறப்பிக்கப்பட்டதே இல்லை என்றும் அவா்கள் கூறியுள்ளனா்.
அரசை எதிா்த்து பல்வேறு சங்கங்கள் போராட்டம் நடத்த ஆயத்தமாகி வருவதைக் கருத்தில் கொண்டே இத்தகைய சுற்றறிக்கை வெளியிடப்பட்டிருப்பதாகவும் தெரிவித்துள்ளனா். ஆனால், அதை பொது சுகாதாரத் துறை இயக்குநா் டாக்டா் சோமசுந்தரம் திட்டவட்டமாக மறுத்துள்ளாா்.
இது தொடா்பாக அவா் கூறுகையில், ‘அரசுக்கு எதிரான விமா்சனங்களைத் தவிா்க்குமாறு அறிவுறுத்தல் விடுக்கப்படுவது வழக்கமான நடவடிக்கைதான். பொது சுகாதாரத் துறையில் ஆயிரக்கணக்கானோா் புதிதாக நியமிக்கப்பட்டுள்ளனா். அவா்களுக்கான வழிகாட்டுதல்தான் இது. மற்றபடி அரசியல் நோக்கம் ஏதுமில்லை’ என்றாா்.
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