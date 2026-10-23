சதுரகிரியில் வெள்ளப்பெருக்கு: பக்தர்களுக்கு தடை
சதுரகிரி மலையில் உள்ள சுந்தர மகாலிங்கேஸ்வரர் கோயிலுக்குச் செல்ல பக்தர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது குறித்து...
சதுரகிரி மலை (கோப்புப்படம்) - கோப்புப்படம்
கனமழை காரணமாக, விருதுநகர் மாவட்டம் ஸ்ரீவில்லிபுத்தூரை அடுத்த தாணிப்பாறை அருகே சதுரகிரி மலையில் உள்ள சுந்தர மகாலிங்கேஸ்வரர் கோயிலுக்குச் செல்ல பக்தர்களுக்குத் தடை விதிக்கப்பட்டுள்ளது.
விருதுநகா் மாவட்டம், வத்திராயிருப்பு அருகே மேற்குத்தொடர்ச்சி மலையில் சதுரகிரி சுந்தர மகாலிங்கம் கோயில் உள்ளது. இந்த கோயிலுக்கு பௌா்ணமி, அமாவாசை, பிரதோஷம் ஆகிய நாள்களின் போது பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வனத்துறை சாா்பில் அனுமதி வழங்கப்படுகிறது. மற்ற நாள்களில் பக்தா்கள் செல்ல அனுமதி வழங்கப்படுவதில்லை.
இதையடுத்து ஐப்பசி மாத பௌணர்மி, பிரதோஷத்தையொட்டி, சதுரகிரி மலை மீது அமைந்துள்ள சுந்தரமகாலிங்கம் கோயிலில் 23 ஆம் தேதி முதல் 26 தேதி வரை பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்ய வனத் துறை அனுமதி அளித்தது.
இந்த நிலையில், மேற்குத் தொடர்ச்சி மலைப்பகுதியில் விடிய விடிய பெய்து வரும் கனமழை வெள்ளப்பெருக்கு காரணமாக, சதுரகிரி மலைக்கோயிலுக்குச் செல்ல பக்தர்களுக்கு அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளது. பக்தர்களின் நலன் கருதி அனுமதி மறுக்கப்பட்டுள்ளதாகவும், பொதுமக்கள், விவசாயிகள் அந்த பகுதிக்கு செல்ல வேண்டாம் என வனத்துறை தெரிவித்துள்ளது.
Flooding in Chathuragiri: Restrictions on devotees
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